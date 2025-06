Vizita Secretarului General al Expoziției Mondiale 2025 din Japonia, Ishige Hiroyuki, la Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka

175532 – 05062025 – Pavilionul României la Expo 2025 Osaka a găzduit vizita oficială a Secretarului General al Asociației Japoneze pentru Expoziția Mondială din 2025. Ishige Hiroyuki. Oficialul nipon a fost întâmpinat de către Ferdinand Nagy, comisarul general al Pavilionului României, care i-a oferit un tur complet al universului expozițional „Romania, Land of Tomorrow”.

Oaspetele a asistat cu entuziasm la momentele pregătite în cadrul Pavilionului, atât reprezentația susținută de pianistul Szöcs Botond și baritonul Erdős Róbert, care au interpretat piese din repertoriul muzical românesc și din cel tradițional japonez, precum și incursiunea în zona creativă dedicată artei și meșteșugurilor, unde Secretarul General a interacționat direct cu artizanii români, descoperind tehnici tradiționale și obiecte realizate manual.

Ishige Hiroyuki s-a arătat impresionat de atmosfera caldă și primitoare a pavilionului, precum și de modul interactiv în care publicul este invitat să descopere România. La finalul vizitei, a apreciat în mod special felurile de mâncare românești servite în cadrul restaurantului Haru, o adevărată incursiune în gastronomia românească.

Secretarul General al expoziției mondiale a felicitat România pentru prezența activă și valoroasă în cadrul Expo 2025 Osaka, remarcând succesul de care se bucură pavilionul în rândul publicului și contribuția semnificativă adusă temei expoziției.

La rândul său, Ferdinand Nagy i-a mulțumit pentru vizită, apreciind interesul și deschiderea către dialog cultural: „Ne bucurăm că am avut ocazia să împărtășim o parte din cultura, creativitatea și spiritul românesc aici, în Osaka.”

România participă în cadrul Expo 20205 Osaka cu un Pavilion național construit în jurul temei arhitecturale ”Romanian Magic Box” și dezvoltat sub tema expozițională, „Romania, Land of Tomorrow”. Spațiul expozițional destinat României se află în zona alocată sub-temei „Saving Lives”, are o suprafață la sol de cca. 900 mp. și este situat în vecinătatea Pavilioanelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Ţărilor de Jos și Poloniei.

Expoziția Mondială Osaka 2025, Kansai, Japonia, organizată în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025, adună peste160 de participanți internaționali și are ca temă „Designing Future Society for Our Lives”, care se bazează pe ideea de colaborare internațională și implicare colectivă pentru identificarea soluțiilor la provocările actuale ale umanității.