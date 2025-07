Declarațiile de presă susținute de Președintele României, Nicușor Dan, după participarea la Summitul Industriașilor de la Salzburg

175980 – 25072025 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut vineri, 25 iulie 2025, declarații de presă după participarea la Summitul Industriașilor de la Salzburg.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Vizită oficială în Austria, azi și mâine, la invitația Președintelui și a Primei Doamne, drept pentru care prima oară suntem în familie aici. O să avem o întâlnire cu Președintele în această după-amiază, urmată de o conferință de presă comună. Mâine o discuție cu Cancelarul și, după cum ați văzut, o prezență la Forumul de Afaceri din Salzburg.

După cum știți, relația cu Austria, în context Schengen, n-a fost cea mai caldă. Acum că lucrurile astea au trecut, e important să mergem mai departe, să întărim cooperarea, în special în zona economică. Există oportunități, așa cum am spus mai devreme. Există acest proiect pe care trebuie să îl reluăm cu Dunărea, care să conecteze economiile din regiune și, bineînțeles, toate celelalte schimburi comerciale, Austria fiind al treilea investitor direct în România.

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Despre situația din țară voiam să vă întreb. Dacă ați fost informat de premier sau de alte instituții că situația economică este mai gravă decât se precizează în momentul de față, sunt și voci din mediul economic-financiar care spun că, de fapt, situația economică a României este mult mai gravă și, cu toate măsurile pe care le va lua Guvernul, nu vom reuși să ne încadrăm în acea țintă de deficit de 7,5%. Dacă știți și dumneavoastră că așa este, că e o situație mai gravă decât..

Președintele Nicușor Dan: Trebuie să transmitem un mesaj de calm față de partenerii noștri, în special față de piețele financiare, și cel mai bun lucru este că am avut o evaluare de la Standard & Poor’s care a confirmat nivelul la care noi ne aflăm. O să vedem cifrele la sfârșitul anului. În orice caz, piețele au apreciat voința statului român de a reduce deficitul și direcția pe care o are.

Jurnalist: Dar măsurile pe care le ia Guvernul sunt suficiente?

Președintele Nicușor Dan: Tot timpul, ca să avem răspunsul la întrebarea asta, trebuie să ne uităm la un observator extern. Și observatorul extern cel mai calificat e o agenție de rating.

Jurnalist: Tot legat de aceste măsuri ale Guvernului, puteți comenta, această amânare a celui de-al doilea pachet fiscal-bugetar putea fi evitată? Și puteți comenta disensiunile în Coaliție legate de acest al doilea pachet fiscal-bugetar?

Președintele Nicușor Dan: Tocmai ce am semnat primul pachet și, după cum știți, este unul consistent, sunt 30 de pagini, 40 de pagini, și tot timpul când ai de făcut un pachet de acest gen apar probleme tehnice. La început de august, o să avem o asumare a Guvernului în Parlament. Bineînțeles că atunci când iei măsuri care, după ani de zile în care România a cheltuit mai mult decât își permitea, când iei măsuri care reduc aceste cheltuieli, e dificil contactul dintre politicieni și populație, și din cauza asta apar tensiuni în Coaliție. Eu ce vreau să spun în momentul ăsta, că este remarcabil că partidele pro-occidentale din România și-au asumat asta. Cel mai simplu pentru fiecare dintre ele alții ar fi fost să stea în opoziție.

Jurnalist: Domnule Președinte, ce șanse mai sunt să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar de 7,5% pe care dumneavoastră ați apreciat-o ca fiind realistă, în condițiile în care iată apar amânări în implementarea acestor reforme? Vedem ce se întâmplă cu pachetul 2.

Președintele Nicușor Dan: Da, așa acum am spus, pachetul 2 trebuia să fie în sfârșit de iulie și o să fie început de august, nu sunt chestiuni care să fie dramatice. Deci să ne păstrăm calmul și optimismul că mergem în direcția potrivită fiscal.

Jurnalist: Și încă o întrebare vă rog. Cum comentați acuzațiile purtătorului de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, care susține faptul că, iată, Bucureștiul permite avioanelor militare ucrainene să survoleze spațiul aerian național?

Președintele Nicușor Dan: Nu, e total fals. Vă dați seama că am toate informările și nu s-a întâmplat asta.

Jurnalist: Domnule Președinte, ați discutat cu premierul Ilie Bolojan sau cu vicepremierul Tánczos Barna, care se ocupă de pachetul al treilea, în ceea ce privește îndeplinirea jalonului din PNRR pe pensiile speciale, astfel încât să fie găsită o formulă ca sistemul să nu rămână fără magistrați?

Președintele Nicușor Dan: Am avut o discuție cu premierul în această săptămână, pe Pachetul 2. Pachetul 2 are, după cum știți, mai multe componente. Mi-a transmis că, pe partea de pensii ale magistraților, o să-mi trimită la începutul săptămânii viitoare proiectul, pentru a avea discuții cu toți actorii, inclusiv cu organizațiile reprezentative ale magistraților, astfel încât să nu mai fim în situația în care am fost, să dăm niște legi care să fie declarate neconstituționale, deci să fie predictibil. Și mesajul pe care l-am transmis la conferința de presă de acum 10 zile, sau când a fost, l-am reconfirmat în discuția cu Prim-ministrul. O să rămână norma tranzitorie din legea actual, care spune că magistrații care au îndeplinit deja condițiile de pensionare pot accesa condițiile de pensionare pe legea veche. Deci nu trebuie să se preseze acum să iasă din sistem, pentru că vor găsi aceleași condiții pe care le găsesc azi în momentul în care eventual vor decide să se pensioneze.

Jurnalist: Și referitor la coaliția de guvernare, am văzut în spațiul public declarații ale liderilor Partidului Social-Democrat. Aici, în sală, ați avut un mesaj că lucrurile s-au calmat în România. Totuși există aceste declarații, că nu se ține cont în coaliția de guvernare de ceea ce spune Partidul Social-Democrat. Este sustenabilă această coaliție? Se rupe Coaliția, având în vedere că există un congres al Partidului Social-Democrat care urmează să vină în curând?

Președintele Nicușor Dan: Eu sunt foarte optimist. Dacă acum suntem în Austria, săptămâna trecută am fost în Germania, și aici au fost coaliții de trei partide care au avut dificultăți. Tot timpul e greu într-o coaliție, mai ales când publicurile fiecăruia dintre partide au așteptări diferite, în special când avem partide de stânga, partide de dreapta. Dar, pentru moment, această coaliție ține. Asta este evaluarea mea.

Jurnalist: Pentru moment?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Jurnalist: Domnule Președinte, considerați că e o problemă de moralitate ca vicepremierul Dragoș Anastasiu să fie în continuare parte din Guvern după ce a fost acuzat că ar fi dat mită timp de opt ani către o inspectoare ANAF pentru a-și proteja una dintre firme?

Președintele Nicușor Dan: Nu am această informație.

Jurnalist: Dar despre existența grupului de lucru, ale cărui atribuții nu le cunoaște nimeni și cine face parte din acesta?

Președintele Nicușor Dan: Nu. Bun, sunt două chestiuni diferite. Pe grupul de lucru, da, ele trebuie să existe. Am spus asta de multe ori în campania electorală. Din păcate, statul român a intrat într-o rutină administrativă, și atunci trebuie să aduci expertiză din afară pentru eficientizare de procese, pentru optimizare de procese, pentru soluții pe care, pur și simplu – să zicem, sistemul de sănătate, da? Eu n-am văzut în 35 de ani mari idei de reformă care să vină din interiorul sistemului de sănătate. Și atunci e absolut legitim, și o să facem asta și la Cotroceni, să avem diverse grupuri de lucru cu oameni de afaceri cu care să dezbatem probleme ale României.

Jurnalist: Dar situația domnului Anastasiu credeți că ar putea afecta imaginea Guvernului în această perioadă?

Președintele Nicușor Dan: Lăsați-mă să mă informez, că e prima oară când aud de la dumneavoastră.

Jurnalist: Și dacă ne mai puteți ajuta cu o lămurire. Curtea Constituțională a respins acea sesizare făcută de dumneavoastră pe legea cu propaganda legionară. Veți întoarce legea în Parlament pentru reexaminare? Cum comentați decizia CCR?

Președintele Nicușor Dan: Asta înseamnă că România are un stat democratic, în care oamenii au opinii diferite pe anumite subiecte. Opinia mea rămâne aceeași și voi retrimite legea. După cum știți, ea trebuie mai întâi redactată și, din momentul în care redactarea ajunge la noi, am 10 zile să o trimit în Parlamentul. Am spus că voi trimite, îmi păstrez opinia.

Jurnalist: Ați semnat pentru promulgarea primului pachet de măsuri?

Președintele Nicușor Dan: L-am semnat ieri sau alaltăieri, da. Cred că e deja în Monitorul Oficial.

Jurnalist: Voiam să vă întreb dacă acel grup de lucru va avea acces la ce fel de documente, cu caracter secret? Secret de serviciu sau mai sus?

Președintele Nicușor Dan: Vorbim de cel de la Guvern, da? Și înainte de formarea Guvernului, am avut discuții cu oameni de afaceri, dar s-a respectat întotdeauna legea și fiți siguri că asta se va întâmpla și de acum încolo. Adică, dacă e vorba de informații care sunt secret de serviciu, se va face referire la ele într-o manieră generică, nu la secretul de serviciu în sine.