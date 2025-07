Ilie Bolojan: Sunt trei direcții importante pe care le vizăm prin măsurile pe care le propunem prin acest pachet

175921 – 19072025 – Conferință de presă susținută premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila privind pachetul de măsuri privind reforma administrație publice locale

„Astăzi vă prezentăm principalele propuneri pe care, începând de săptămână viitoare, împreună cu reprezentanții autorităților locale, cu cei interesați le vom discuta, în așa fel încât până la finalul acestei luni, deci săptămâna viitoare, următoarea săptămână, să putem să avem pachetul finalizat.

Administrația locală este foarte importantă, pentru că țara nu se schimbă doar din București. România se schimbă din fiecare județ, din fiecare reședință de județ și din toate orașele și comunele țării noastre.Sunt trei direcții importante pe care le vizăm prin măsurile pe care le propunem prin acest pachet. O direcție importantă este să avem mai multă eficiență și mai multă responsabilitate în administrația publică locală. A doua direcție este să întărim capacitatea administrativă pentru a gestiona probleme, pentru a genera dezvoltare, în așa fel încât primăriile din localitățile noastre să fie factori de dezvoltare ai comunităților. Iar a treia direcție ține de componenta de politici publice, de descentralizare, de simplificare și de digitalizare, în așa fel încât, deci, prin adoptarea acestor politici, să avem o administrație care are decizia cât mai aproape de cetățean, dar care lucrează într-o formulă simplificată și digitalizată.

Eu o să mă refer la prima direcție, cea de administrație mai eficientă, și am să punctez principalele măsuri pe care le propunem în această zonă.

Una dintre măsurile importante care vor fi propuse este legată de plafonarea numărului de angajați, deci stabilirea unui număr maxim, care va fi stabilit pentru fiecare localitate la nivel național. Pentru primării, indicatorul principal va fi numărul de locuitori, pentru că în general primăriile au funcții asemănătoare, iar pentru consiliile județene pot fi indicatori rafinați – nu doar numărul de locuitori dintr-un județ; pot fi numărul de unități administrative sau dacă are un spital județean în subordine sau dacă nu are un consiliu județean, atunci trebuie să aibă, de exemplu, un mic compartiment, două-trei persoane care să gestioneze această activitate, sau funcție de numărul de autorizații de construire pe care direcția arhitectului-șef le eliberează, dacă eliberează pentru toate unitățile administrative, dacă doar parțial -, și în felul acesta vom avea un număr maxim de angajați ai primăriilor din România, funcție de mărimea localității, și un număr maxim de angajați pentru consiliile județene”.

In contiuare aici