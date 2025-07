INSCOP Research: Încredere în instituții naționale

175780 – 03072025 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a II-a, realizat în perioada 20-26 iunie 2025, Armata este instituția națională în care românii au cea mai multă încredere.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1150 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

Încredere în instituții naționale

Armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere, 63% declarând că au destul de multă și foarte multă încredere în această instituție. Urmează Biserica, cu un capital de încredere de 57.7%, și Academia Română cu 46.8%. Clasamentul este continuat de Poliție cu 43.2% încredere destul de multă și foarte multă, Banca Națională cu 42.5%, Primărie cu 38.9% și Președinție cu 34.8%. Pe următoarele poziții se situează Presa cu 26.9%, Guvernul cu 20.4% și Parlamentul cu 14.5% încredere destul de multă și foarte multă.

Votanții PSD și PNL, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din rural sunt categoriile care au cea mai mare încredere în Armată. Au încredere în Biserică în special: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Academia Română se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul votanților PSD și PNL, respectiv al angajaților la stat. Votanții PSD și tinerii sub 30 de ani sunt categoriile care au cea mai mare încredere în Poliție. Au încredere în Banca Națională a României în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și urbanul mare. Au încredere în Primărie mai ales votanții PSD, PNL și USR. Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și urbanul mare sunt categoriile care au cea mai mare încredere în Președinție. Presa se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul votanților PSD și al persoanelor peste 60 de ani. Au încredere în Guvern mai ales: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și angajații la stat. Votanții PSD, PNL și USR, respectiv tinerii sub 30 de ani au încredere în Parlament într-o proporție mai mare decât restul populației.

Prezentarea grafică a datelor este disponibilă la: https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/07/03.07.2025-BAROMETRUL-Informat.ro-INSCOP-Incredere-institutii-nationale.pdf