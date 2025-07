Ministrul Predoiu: populația trebuie pregătită să reziste, autonom, o săptămână în situații de criză

175955 – 23072025 – Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat marți, 22 iulie 2025, la sesiunea Afaceri Interne a Consiliului informal JAI, organizată la Copenhaga, de Președinția daneză a Consiliului UE.

Au fost dezbătute subiecte referitoare la modalitatea de îmbunătățire a pregătirii civile, rezilienței și prevenirii crizelor la nivelul UE și al Statelor sale Membre în contextul amenințărilor în continuă evoluție, elementele esențiale ale unui sistem eficient de returnare și lupta împotriva criminalității organizate și a traficului de droguri.

Predoiu: „Țările europene nu sunt în prezent pregătite suficient pentru intervenția în caz de dezastre naturale, industriale sau asociate unor atacuri militare. Publicul, cetățenii și comunitățile din toate țările europene trăiesc încă la un nivel de mental colectiv format în vremuri de pace, calm și liniște. În realitate, lucrurile s-au schimbat pe alocuri radical și reacția logică este să te adaptezi realității, să fii pregătit pentru ea, indiferent ce eforturi implică.

Reziliența societăților implică resurse, cooperare între țări și cooperare între guverne și cetățeni, presupune onestitate si responsabilitate în explicarea acestei noi realități cetățenilor și în paralel pentru alocarea resurselor necesare. Orice domeniu trebuie privit acum prin lentila securității și siguranței individuale, colective publice și naționale, inclusiv apărarea civilă. De aceea se impune o cooperare strânsă și integrarea între cea civilă și cea militară, așa cum este concepută deja la nivelul NATO. În efortul de conștientizare a noii realități securitare, primul pas trebuie făcut chiar de lideri, de cei care conduc guvernele si țările, de a-și adapta concepțiile și deciziile la această nouă realitate: pentru o vreme relativ îndelungată, toate politicile trebuie privite din perspectivă securitară, de la organizarea modelului economic național, educație, administrație etc. și până la apărare civilă și ordine publică. Apoi, populația trebuie pregătită pentru a confrunta situații severe.

La Consiliul JAI de la Copenhaga miniștrii au subliniat că populația trebuie pregătită să reziste de la 72h până la 7 zile în situații de criză în mod autonom, până la intervenția guvernelor, practica formării de stocuri de resurse esențiale pentru subzistență fiind cheie pentru supraviețuire.

Un alt subiect dezbătut la Consiliul JAI a fost migrația ilegală. Lipsa de viziune și de coerență a politicilor unor lideri și guverne europene a condus la situații de criză în ceea ce privește migrația ilegală în unele țări membre ale UE în ultimii ani. MAI român a luat în serios această amenințare și astăzi avem practic un nivel de migrație redus spre zero. Dar protecția frontierelor nu este suficientă. Legislativ, la nivel european trebuie să îmbunătățim mecanismele de returnare a migranților ilegali. Cred că UE și unele guverne europene ar trebui să renunțe la naivități în materie de combatere a migrației ilegale. Fără întărirea capacității de returnare și a voinței politice de a o aplica, țările europene vor rămâne vulnerabile la migrație. România și-a adaptat legislația în această privință, dar efortul de creștere a eficienței în combaterea migrației trebuie continuat.

În ceea ce privește combaterea drogurilor, cel de al treilea subiect discutat la Consiliul JAI, se confirmă că toate țările europene au serioase probleme legate de traficul și consumul de droguri. Cum spunea un fost comisar european: Europa este inundată de droguri prin porturile occidentale. Pe de altă parte, în privința consumului de droguri ușoare, nu există o uniformitate sau armonie în politicile statelor europene. În unele state, precum România, legislația are la bază principiul toleranței zero față de consumul de droguri. În altele, există o oarecare toleranță sau chiar permisivitate la consumul de droguri ușoare. Cred că fiecare țară are dreptul să se organizeze cum consideră în această privință, prin legi adoptate democratic. Și sunt convins că România trebuie să rămână la principiul toleranței zero față de trafic și consum și că Poliția Română trebuie să continue lupta cu drogurile începută acum doi ani și mai bine și să își crească permanent eficiența în această luptă”.