Nicușor Dan:  Mai mult decât banii pe care i-am pierdut, am pierdut calitatea actului de justiție

176016 – 30072025 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut miercuri, 30 iulie 2025, o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Vă prezentăm în continuare transcrierea conferinței de presă:

Patru mesaje legate de justiție şi de pensionarea magistraților

În primul rând, am spus asta de mai multe ori, este total aberant ca, în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care alege să iasă din sistem să fie cât salariul, pentru că asta evident că încurajează oamenii să iasă din sistem, și, prin acest fenomen, noi am pierdut foarte mulți specialiști. Deci, mai mult decât banii pe care i-am pierdut, am pierdut calitatea actului de justiție, pentru că nimic nu poate să compenseze experiența pe care oamenii aceștia o au și calitatea actului de justiție se transpune în multe, inclusiv în indicatori economici, pentru că înseamnă predictibilitate în societate.

Tocmai de aceea, vreau să mulțumesc și să îmi arăt respectul față de magistrații care aleg să rămână în sistem, în ciuda faptului că sunt încurajați să iasă.

Deci de ce cineva ar alege pentru aceiași bani să rămână în sistem și să nu iasă la pensie, repet, pentru aceiași bani, pentru că sunt oameni care au vocație profesională și pentru că sunt oameni care simt responsabilitatea de a contribui la a pune societatea asta în ordine, și deci, încă o dată, vreau să le mulțumesc și să le transmit respectul meu acestor oameni.

Am avut, după cum știți, mai multe cereri de pensionare de analizat, 76 mai precis, în intervalul acesta. Din momentul în care, pe rând, urmare a diferitelor ședințe ale CSM, mi-au fost transmise cererile de pensionare, doi dintre magistrați și-au retras această cerere și au ales să rămână în profesie, ceea ce nu pot decât să apreciez. În două dintre cereri, magistrații spun că nu s-ar pensiona dacă n-ar fi tot acest tăvălug de informații despre ce se va întâmpla cu condițiile lor de pensionare mai departe. Intenționez să vorbesc la telefon cu aceste două persoane, doi magistrați, pentru a-i convinge să rămână.

Şi lucrul important pe care vreau să-l transmit este că analiza e finalizată pe aceste 74 de dosare care au rămas. Ele vor fi publicate vineri după-amiază în Monitorul Oficial. Magistrații care doresc să rămână şi eventual s-au răzgândit în acest interval de una-două luni de când au făcut cererea, dacă doresc, pot să-mi scrie până vineri la amiază.

Şi, din nou, repet ce am spus de mai multe ori, v-am spus dumneavoastră de mai multe ori: în ceea ce privește noua lege cu privire la pensiile magistraților, este agreat de toată lumea că o să fie o normă tranzitorie care spune că persoanele care au avut niște condiții de pensionare și le au încă în acest moment, și le vor păstra, deci nu se afectează drepturile persoanelor care au deja aceste drepturi.

Bun. Din analiza acestor 74 de cereri de pensionare ne rezultă o întrebare către CSM: ce este cu această debandadă? Pentru că 70% din cererile de pensionare nu indică o dată precisă de pensionare. Din experiența mea, şi dacă lucrezi în cofetărie, în industria de mașini, la cojocărie, la inginerie, la proiectare, oamenii se pensionează, dar au grijă să nu afecteze circuitul de producție și să prevadă cu un timp înainte momentul exact în care se pensionează. Așa cum am spus, pe cererile de pensionare ale magistraților nu se indică o dată precisă în 70% dintre cazuri. Şi, când se indică, uneori e foarte, foarte aproape: „vreau să mă pensionez peste două săptămâni”, sau „vă rog să mă programați în ședința de peste trei zile a CSM, ca să prind ședința”, ceea ce nu e normal.

Mai mult de atât, există o regulă foarte bună pe care CSM a instituit-o în urmă cu câțiva ani, care spune că magistratul care dorește să se pensioneze cu cel puțin 90 de zile înainte anunță instanța la care lucrează, și conducătorul instanței are grijă să nu-l mai trimită în complet, astfel încât în aceste 90 de zile până la pensionare să poată să redacteze toate hotărârile pe care nu le-a redactat și, în felul ăsta, la momentul pensionării, să nu mai aibă niciun fel de obligație, deci e o normă foarte bună. 90% din cererile de pensionare nu verifică această condiție, adică, așa cum v-am spus, oamenii spun: „vreau să mă pensionez”, fără să fi notificat înainte, sau și când notifică înainte, sunt situații de genul „e o notificare, vreau să mă pensionez în octombrie 2023”, după care nu se mai întâmplă nimic, și în iunie 2025 apare o cerere „știți că eu v-am notificat în 2023 că vreau să mă pensionez, vă rog, pensionați-mă în iunie 2025”. Nu se poate așa. Care e consecința? Consecința este că nimeni nu prevede când va fi momentul acesta al pensionării – și colegii mei sunt asaltați de telefoane: „hai, când semnează Președintele, că noi nu știm cum să ne constituim completul”- , dacă oamenii rămân sau pleacă, nu e normal așa ceva, și Președintele nu este un notar, asta a spus Constituția, adică Președintele să ia o hârtie, să vadă că e semnătura doamnei Costache de la CSM și să semneze și el, să contrasemneze, nu ăsta este rolul Președintelui. Constituția i-a dat rolul de a da decretul de eliberare din funcție prin pensionare tocmai pentru a veghea la corectitudinea acestui proces.

Deci, cum vreau să lucrăm din momentul ăsta? Vreau ca – în acord evident cu reglementarea CSM la care am făcut referire – vreau ca un magistrat care dorește să se pensioneze să anunțe cu cel puțin 90 de zile înainte, în aceste 90 de zile și CSM, și Președintele să poată să facă toate verificările necesare, și, în acele 90 de zile, magistratul să fie scos din completuri, să poată să-și redacteze, și, în momentul în care își termină mandatul, să nu mai aibă nicio obligație. În felul ăsta există – și ăsta este rolul nostru, al politicienilor, să dăm predictibilitate, și o să revin la subiectul ăsta, pe măsurile administrative din justiție, dar și in interiorul structurilor din justiție să existe această predictibilitate.

Studiind aceste dosare, am observat, nu cunoșteam, o prevedere care este în Legea 303 privind statutul magistraților, o prevedere care, în opinia mea, este incorectă, și voi solicita Guvernului ca modificarea acesteia să fie inclusă în pachetul 2 de măsuri, care vorbește de pensionarea magistraților, anume reîncadrarea magistraților deja pensionați. Ce spune articolul ăsta de lege? Spune că un magistrat care s-a pensionat, în interval de trei ani de la momentul pensionării, se poate reangaja în sistemul de justiție – în fine, e un algoritm, la ce instanțe mai aglomerate – dar, în momentul în care face asta, primește și indemnizația de judecător, și 15% din pensia lui, şi asta nu e corect.

Adică m-am referit mai devreme la magistrați care aleg să rămână în magistratură, deși ar putea să iasă la pensie cu aceiași bani, și nu e corect ca un coleg de-al lor să iasă din magistratură şi să reintre, uneori pe același post, și să ia cu 15% mai mult decât cei care au ales să rămână în magistratură. Deci voi solicita ca această posibilitate să fie scoasă din legea privind statutul magistraților, și propunerea mea – evident că putem să discutăm pe marginea ei – propunerea mea este ca să dăm un termen nu de trei ani, ci de cinci ani, tocmai pentru că mai ales în acești ultimi cinci ani a fost toată această discuție, niciodată foarte clară, despre ce se va întâmpla cu pensiile magistraților, cinci ani în care judecătorul pensionat, fără condiții, să poată să revină doar cu indemnizația lui la aceeași instanță de unde a plecat.

Și, în fine, ultimul lucru, Prim-ministrul a anunțat componenta de pensia ale magistraților în cuprinsul acestui al doilea pachet, și ați văzut și dumneavoastră principalele măsuri de acolo. Vreau să avem o discuție cu toții factorii interesați, mă interesează subiectul acesta, exact din perspectiva a ce v-am spus mai devreme, că calitatea actului de justiție dintr-o țară e foarte important, deci în zilele imediat următoare vor avea loc discuții cu toții reprezentanții magistraților, ministrul justiției, Prim-ministrul, toată lumea, astfel încât o dată pentru totdeauna să închidem acest subiect și să existe predictibilitate în meseria asta de magistrat.

