Noi materiale conspiraționiste eliminate de CNA

176017 – 31072025 – Întrunit în ședința publică din data de 30 iulie 2025, CNA a analizat o nouă serie de rapoarte ale Direcției de Monitorizare și a decis eliminarea mai multor materiale audiovizuale ilegale, astfel:

Facebook – materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor) din profilurile:

– Manu Alexito, Trofin Adrian, Somewhere in Romania, PG Gabriel, Florina Vornicu, Adela Popa, Mihai Lasca, George Dărăban, Puica Vasile Ioan, Sorina Petronela Buburuz, România Țara Mea Jos Cu Mafia, Dominus Identities, Isabela Isabela, Constantyn Cypryan, Costel Grădinaru, Andreea Vieru, Jessie Baneș, Petrica Petre, IF Dat, Lumina Universului, Iosif Brinza, Adela Popa, Mihai Popa, Florin Damsa, Vibrație sonoră divină – o serie de materiale, unele cu convoaie militare, care sugerează iminența începerii unui război în România;

– Tomele Ciprian Nicolae – material cu textele „SUNTEȚI DE ACORD SĂ SE ANULEZE ALEGERILE DA SAU NU? GS 26 MAI ZIUA DREPTĂȚII DISTRIBUIȚI MASIV”;

– Cristian Lungu – Politician, Aurelian Live 6 – materiale referitoare la efectele nocive ale vaccinului împotriva Covid-19;

– Kuczera Gica Gheorghe (Kuczera Gheorghe) – material în care se afirmă că „Statele Unite vor convoca articolul cinci NATO și nu vor recunoaște alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României”;

– Ionut Oprea – două materiale video cu titlul „Bestiile lui Zelensky au atacat o biserică românească!”;

– Andrei Mureșan, Valentina Stoica – materiale referitoare la un așa-zis ordin al Uniunii Europene prin care proprietarii de case și terenuri trebuie să obțină autorizație pentru utilizarea apei, iar nerespectarea acestei reguli s-ar sancționa cu amenzi de până la 10.000 de euro;

– Pantaleonescu, România Țara Mea Jos Cu Mafia – materiale referitoare la educația sexuală timpurie și la presupusa introducere a unor „camere ale plăcerii” în grădinițele din România începând cu anul 2026;

– Petra Ioana și Doina Panoiu – postări referitoare la implicarea președintelui Franței în alegerile prezidențiale din România;

– Cavalerii Tricolorului ( România) – material cu subtitrarea „Uitați dragi români cum s-a vândut țara noastră. Diaspora luptă să se întoarcă, iar ăștia s-au vândut ieftin”;

– Paul Vladu – material referitor la relațiile lui Nicușor Dan cu Biserica Ortodoxă;

– Nicolae Băloiu – reel cu textul „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI!”;

– Masindy – materialul cu subtitrarea „NICUȘOR DAN ÎL ACUZĂ PE KLAUS IOHANNIS DE O ESCROCHERIE CONFIRMATĂ 1 200 LEI POT DEVENI 140 000 LEI ÎN DOAR 26 DE ZILE! CU GARANȚIE DIN PARTEA STATULUI”;

– Catalinoiu Cristian Robert – material cu imagini de la o conferință susținută de Nicușor Dan, însoțite de textul „Mulțumim, TVR1 că ați arătat cine îi șoptește în cască Respect TVR1″;

– Romania Suverană – reel cu titlul „BOMBĂ! Nicușor Dan nu ar fi absolvit Universitatea Sorbona. Ce spun reprezentanții prestigioasei instituții”;

– Mary Nana, Mary Nana (Mary), Mary – materiale în care se afirmă că „Nicușor Dan și-a dat demisia cu demnitate și onoare față de poporul Român și față de președintele de drept al (alături este steagul României) C.G”;

– Îndem Opinie George (LumealuiGeo) – materialul cu titlul „SE CERE ANULAREA TURULUI 2? SCENARIUL CARE ARUNCĂ ROMÂNIA ÎN TENSIUNE”;

– „Să râdem cu poftă” – materialul cu titlul „NICUȘOR DAN, GESTURI CONTROVERSATE: RÂDE CÂND E ÎNTREBAT DE DEFICIT”.

– Elisa Lisa Mayer (Vasilica Ahamoaie) – materiale cu textele: „EXTREMIST, IZOLAȚIONIST, PUTINIST” și, respectiv, „ATAC MASIV CU DRONE AL UCRAINENILOR ASUPRA RUSIEI. REGIUNILE VIZATE”;

– Ionut Florinel Moldoveanu – material cu titlul „Biserica Satanistă din București, aprobată de Mucusor al vostru”;

Facebook – materiale care încalcă prevederile art. 48 din Codul audiovizualului (Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică a regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor acestora), identificate pe profilurile:

– Adela Popa – material cu titrarea „RAMANEM UNITI AFARA CU UE ȘI SATANISTI Binecuvântează, Doamne, ROMÂNIA!”

– Georgiana Burciu material video cu textul „România VS. Russia”

– Bogdan Iogaru, O melodie pentru tine – materiale elogioase la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu și, respectiv, Nicolae Ceaușescu;

– Îndem Opinie George (LumealuiGeo); Anghel Iulian;

Facebook – materiale care încalcă alte prevederi ale legislației audiovizualului, profilurile:

– Adela Popa, Doina Panoiu – materiale audiovizuale în care apare un bărbat îmbracat în haine militare, având în fundal drapelul național– încalcă prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002;

– Ioan Petcu – încalcă prevederile art. 47 alin. (2) din Cod, material cu titlurile: „ Evreii au distrus ROMANIA”; Evreii au vândut ROMÂNIA”;

– Vasile Ciceu – încalcă prevederile art. 47 alin. (2) Cod– reel cu titlul „ROMANIA TREZEȘTE-TE!!! TOTI FAC PARTE DIN SISTEM”;

TikTok – materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, profilurile:

– Romani în UK, fan.calingeorgescu1, Ciprian Ursu, Mihai Negoescu, România AI RO -razboi, Ninaciobanu9432, negoromanian, romania_libera, lorenzo

TikTok – materiale care încalcă alte prevederi ale legislației audiovizualului, profilurile:

– Dorinenoiu88 – material însoțit de textul „Antonescu Simplemente Benni Trageți voi concluzia și nu vă lăsați influențați, Problemele României din totdeauna!!” – încalcă prevederile art. 48 din Codul audiovizualului;

– romanian.magyar.geo – încalcă prevederile art. 48 din Codul audiovizualului;

– Romania Suverana – încalcă prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului;

Youtube, profilul gicabun – material elogios la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu – încalcă prevederile art. 48 din Codul audiovizualului;

Instagram – material care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, profilul „ascultam_si_nu_judecam”.

X– material care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, profilul „Daily Romania”.