Premierul Ilie Bolojan a anunțat măsurile din al doilea pachet fiscal

175854 – 11072025 – Premierul Ilie Bolojan a anunțat într-o conferință de presă de vineri că primul pachet de măsuri fiscale prezentat deja în Parlament a avut rolul de a testa piețele financiare externe și de a scădea marja de risc a României. Și pentru a menține acest trend avem nevoie de stabilitate politică și de punerea în pratcică a următoarelor pachete de măsuri

”Suntem la finalul unei săptămâni şi vă prezint pe scurt proiectele la care am lucrat în această săptămână şi care vor fi prioritățile pentru luna iulie. Săptămâna aceasta am prezentat în Parlament pachetul fiscal-bugetar. Este primul pachet care are două direcții importante în vederea reducerii deficitului bugetar: cea de a crește veniturile prin măsurile care au fost propuse și a doua direcție, să plafonăm cheltuielile și să le scădem. Aceste măsuri s-au referit exclusiv la componente structurale în așa fel încât să putem testa atât reacțiile ECOFIN, dar și ale piețelor. Am constatat că, pe de o parte, avem o reacție pozitivă și ați văzut săptămâna aceasta, marți, poziția comisarului pe probleme economice. De asemenea, a doua zi am lansat o emisiune de bonduri, practic pentru a ne împrumuta și am văzut o perspectivă îmbunătățită vizavi de România pe care au avut-o piețele prin modul în care au reacționat în sensul în care toate titlurile care au fost puse la cumpărare au fost subscrise. Am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici pentru că marja de risc pentru România este mai scăzută, ceea ce înseamnă economii importante, ca să vă faceți o imagine, au fost economii de peste 200 de milioane de euro, în dobânzi, în următorii 14 ani cumulat, pe care România le va economisi doar la contractarea acestui pachet. De asemenea, agențiile de rating au apreciat acest prim pachet ca un pas important, dar în mod evident îmbunătățirea situației bugetare a României va depinde de măsurile care vor fi adoptate în perioada următoare, dar mai ales de modul în care vor fi puse acestea în practică, de disciplina financiară pe care o vom pune în acțiune în perioada următoare și de evitarea revenirii la măsuri populiste, pentru că dacă nu ne vom controla cheltuielile și nu ne vom încasa veniturile, dacă vom continua cu risipa în multe sectoare, probabilitatea să revenim într-o situație foarte complicată este destul de mare și măsurile care vor fi luate atunci, indiferent cine va fi în guvernare, vor fi mult mai dureroase decât aceasta. Pentru a menține acest trend, avem nevoie de stabilitate politică și avem nevoie de punerea în practică a următoarelor pachete de măsuri. Care vor fi aceste pachete pe care ne propunem să le pregătim în următoarele două săptămâni, în așa fel încât la finalul lunii iulie, să le putem prezenta și să trecem la adoptarea lor”.

