PSD: România nu are nevoie de tăieri cu barda

175775 – 03072025 – Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu nu este de acord cu abordarea premierului, deși să află în coaliția de guvernare.

Câciu: ”România nu are nevoie de austeritate oarbă, ci de responsabilitate inteligentă. În ultima perioadă, unii confundă buna guvernare cu tăierea arbitrară de cheltuieli și creșterea, tot arbitrară, a impozitelor.

Dar adevărul este simplu: nu putem construi o țară performantă cu măsuri de criză permanentizate.

Ambele laturi ale pachetelor de măsuri despre care aud introduc România într-o criză profundă, pentru că sunt gândite eronat: afectează populația săracă și clasa de mijloc, dar lasă bogații în pace!

Din perspectiva fiscalității, deși eram o țară cu impozitare regresivă, devenim o țară cu o impozitare profund regresivă.

Creșterea impozitelor indirecte, cele pe consum și muncă nu fac decât să lovească în cei mulți cu venituri mici și medii.

Văd că nu există nici măcar curajul de a se aplica celebra cota unică (deși are tot caracter regresiv) de 16% la tot!

Nu există curajul impozitării cheltuielilor administrative externe făcute de companiile mari! (cca. 40 de mld. euro se externalizeaza anual, potrivit datelor ANAF).

Din perspectiva măsurilor fiscale, efectul va fi creșterea inflației și intrarea în recesiune (nu tehnică ci reală).

Pe partea de cheltuieli, măsurile vor avea efect doar pe termen scurt, pentru că, pe termen mediu, calitatea serviciilor publice (și așa era la un nivel jos) va scădea.

Efect recesionist și la cheltuieli.

Da, privilegiile trebuie tăiate, exceptiile trebuie eliminate, respectul public trebuie reintrodus.

Dar respectul și calitatea nu se introduc nici cu bani și nici cu tăierea banilor de la oameni.

Pachetul ne bagă în criză.

Am zis-o de când actualul premier era președinte interimar al României.

Am și zis atunci că NU sunt de acord cu această abordare.

Și nu mi-am schimbat opinia, chiar dacă am fost atacat pentru acest afront!

Dar altceva e mai grav: aceste măsuri dincolo de efectul economic recesionist, creează o criză mai mare: o criză socială, în care unii sunt împotriva celorlalți și toți împotriva statului!

România are nevoie de altceva: de reforme fiscale profunde, nu de panică bugetară, colectare mai bună a veniturilor, nu doar de reduceri de personal și tăieri cu barda, combaterea risipei reale, nu a investițiilor necesare.

De aceea, nu voi susține niciodată o austeritate care lovește în oameni, în dezvoltare, în viitor.

Nici nu voi tăcea când văd că, în numele „disciplinei fiscale”, se pregătesc soluții care taie fără să repare.

România nu este o contabilitate rece. E o țară care are nevoie de echilibru, viziune și curaj.

Știu ce înseamnă să fii ținta unei narațiuni simpliste.

Știu și de ce a apărut și cine a comandat-o!

Dar realitatea bugetară este complexă și cere mai mult decât populism și linșaj mediatic.

Ne vom lupta pentru a proteja oamenii care nu se pot exprima public.

Pentru oamenii cu venituri mici și medii.

Chiar dacă e posibil să pierdem o bătalie pe moment, războiul cu mentalitatea austeră va fi câștigat de noi, de români!”

PSD se laudă cu ce a făcut și amenință că iese de la guvernare

Liderul Senatorilor PSD, Daniel Zamfir, atacă, la rândul său, măsurile anunțate de premier. Fără să o exprime explicit, acesta atenționează că PSD ar putea ieși de la guvernare.

Zamfir: ”Stimați parteneri de coaliție, Nu va jucați cu focul!

Încetați să propagați ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual! În primul rând, în ultimii șase ani, PSD a avut premier doar 20 luni. Restul a aparținut PNL, iar deciziile au fost luate împreună și cu UDMR.

Mai mult, când am intrat la guvernare, am găsit fix același deficit.

Cu toate astea, nu ne-am apucat să ne văicărim public de ce nenorocire a lăsat guvernarea PNL-USR!

N-am făcut ca Petrov în 2009 – pare că se repeta istoria cu Bolojan acum – să tăiem tot.

Din contră, am crescut veniturile tuturor, am stimulat masiv economia, am investit masiv în infrastructură. Și da, nivelul de trai al românilor a crescut, ajungând la nivelul polonezilor, peste Ungaria, Grecia, Estonia, Bulgaria. PIB-ul Romaniei a crescut cu 50% fără să fie nevoie să tăiem otova.

Și da, am făcut deficit și ne-am dezvoltat, așa cum au făcut toate țările din Europa occidentală.

Nu regretăm deloc că am investit masiv în infrastructură, nici că am făcut dreptate pensionarilor care primesc acum pensia pe baza contribuției de a lungul vieții în câmpul muncii, nici că am majorat salarile profesorilor, cadrelor medicale și a tuturor categoriilor defavorizate.

Trebuie facută curățenie în consiliile de administrație, în zona sporurilor aberante, a salariilor și bonusurilor unor institutii care sunt stat în stat?

Categoric, da! Dar să o facem împreună cu răspundere și discernamant!

Așadar, nu vă jucați cu focul cu noi!

PSD ori va fi tratat cu respect în această alianță, ori nu va mai fi deloc!”