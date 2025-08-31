31 august, Ziua Limbii Române și în Ucraina

176092 – 09082025 – În cadrul vizitei la Cernăuți, Ucraina, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu s-a întâlnit cu reprezentanții comunității românești.

Ministrul afacerilor externe a reiterat sprijinul autorităților din România pentru protecția drepturilor acestora, inclusiv în domenii precum cel educațional sau al libertății religioase. La rândul lor, membrii comunității românești au prezentat, pe larg, principalele provocări și solicitări adresate anterior autorităților ucrainene.

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a transmis comunității românești rezultatele întâlnirilor de înalt nivel de la Kiev, inclusiv vestea bună privind intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august drept Ziua Limbii Române în Ucraina, așa cum se sărbătorește și în Republica Moldova.