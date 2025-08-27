176226 – 27082025 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat noile propuneri privind capitalul social al firmelor, după discuții avute în coaliția de guvernare.

”Am susținut în ședința coaliției de guvernare o măsură importantǎ pentru IMM-uri și start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri

În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a anunțat Nazare.

Astfel, se propune ca în cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim să fie 500 lei, pentru companiile cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei – capitalul social minim – 5.000 de lei, iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus – 90.000 de lei

Pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, dar odată cu creșterea cifrei de afaceri, acesta trebuie adaptat.

În plus, majorările de capital făcute până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social.

Ministrul Finanțelor consideră că măsura va duce la elimiminarea rețelelor de firme-fantomă.

Proiectul este încă în consultare publică.