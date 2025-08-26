65 programe de formare profesională vor începe în septembrie 2025, la nivel național

176216 – 26082025 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna septembrie 2025, 65 programe de formare profesională pentru un număr de 983 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: lucrător comercial – 158 de persoane; ajutor bucătar – 90 de persoane; frizer – 76 de persoane; agent de securitate – 70 de persoane; referent resurse umane – 70 de persoane; operator introducere, validare și prelucrare date – 67 de persoane; montator instalații solare – 42 de persoane; femeie de serviciu – 28 de persoane; inspector în domeniul sănătății și securității în muncă – 28 de persoane; mecanic auto – 28 de persoane.

Judeţele în care, în luna septembrie 2025, se vor organiza cele mai multe cursuri, cu număr mare de participanţi, sunt: Hunedoara (pentru 112 de persoane), județul Dolj (pentru 70 de persoane) și municipiul București (pentru 70 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa, putând totodată vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.