Administrația prezidențială, despre liniile roșii ale româniei

176253 – 29082025 – Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui Nicușor Dan, a vorbit la Antena 3 despre războiul din Ucraina și negocierile pentru încheierea conflictului și a spus că România are „linii roșii” peste care nu se poate trece.

Acesta a explicat că din perspectiva Moscovei, „extinderea NATO și a UE reprezintă un risc, o amenințare la adresa Federației Ruse” și că ”la nivel de România, Polonia, statele Baltice, vom avea linii roșii” și că ”anumite compromisuri legate de România nu vor putea fi făcute”.

Liniile roșii țin de platforma continentală, zona exclusivă Marea Neagră.

Diaconescu a menționat că ”statele NATO sunt aliniate pe o direcție clară și unică” și că ”sperăm să nu trebuiască să dăm un răspuns militar”.

El a explicat că strategia occidentală prevede o abordare în etape: întâi o întâlnire bilaterală, apoi una trilaterală cu Trump. „Dacă în 10 zile nu e acceptat un astfel de demers, Canada, UE și SUA trec la un regim de sancțiuni foarte dur”, a declarat Diaconescu.

Consilierul președintelui a evaluat că, deși „Rusia nu se află în faliment, nu e nici bine economic”, ceea ce face ca presiunea sancțiunilor să fie mai eficientă în contextul actual.

Fostul ministru a explicat că Rusia „nu vrea să se așeze până nu are garanția Donbasului” și că Putin „dorește timp de refacere militară”, nu o pace reală.