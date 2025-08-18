Agenția Fitch: România rămâne la ”BBB-”, dar are și multe puncte bune

176137 – 18082025 – După declarațiile alarmiste ale prim-ministrului Ilie Bolojan potrivit cărora România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu vor fi luate, în curând, măsuri de corecție a deficitului bugetar excesiv, Agenția de ratiing Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menținând însă perspectiva negativă.

Decizia reconfirmării ratingului suveran este susținută, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor și finanțarea externă, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Perspectiva negativă reflectă, în opinia agenției, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, evidențiată de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Punctele forte care au condus la menținerea ratingului și a perspectivei sunt echilibrate în raport cu deficitele mari și persistente ale bugetului de stat și ale contului curent, creşterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și o poziție destul de ridicată a datoriei externe.

Prognozele Fitch reliefează o creștere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) şi un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.

În ceea ce priveşte evoluția datoriei publice, Fitch prognozează că aceasta va ajunge de la 55% din PIB la finalul lui 2024, la 63,4% din PIB în 2027 şi că este posibil să ajungă la 70% până în 2029.

Între factorii care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiază consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar, scăderea datoriei publice ca procent din PIB, îmbunătățirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externă.

Pe de altă parte, factorii care ar putea înrăutăți ratingul României sunt lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu, o creștere semnificativă a raportului datorie publică/PIB şi afectarea credibilității politicilor publice, a stabilității macroeconomice și a lichidității externe din cauza deficitelor gemene excesive.

Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești.