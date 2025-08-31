Acasă Social Agenția pentru Egalitate de Șanse și cea Împotriva Traficului de Persoane vor...

Agenția pentru Egalitate de Șanse și cea Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona

De
A.R.
-
Florin manole

 176260 – 31082025  – Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole.

El a declarat că va fi asigurat astfel un răspuns mai puternic și mai bine organizat în sprijinul victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane și a precizat că nu va avea loc o reducere de personal sau de resurse.

Ministrul a scris într-un mesaj pe Facebook că această fuziune înseamnă asumarea unei responsabilități clare de către stat, și anume de a construi o structură care să fie prezentă atunci când victimele au nevoie cel mai mult de ajutor. Sursa: Romania actualitati

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.