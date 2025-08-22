Ai dreptul la bon fiscal

176184 – 22082025 – ANAF lansează o campanie națională de informare prin care își propune să ajute cetǎțenii să își cunoască și să își exercite drepturile în relația cu operatorii economici, în special în domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc).

Pe baza datelor din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice, în perioada 1 iulie – 17 august 2025, inspectorii antifraudă au desfășurat verificări în diverse locuri din țară, pentru a a vedea dacă unitățile de alimentație publică respectă obligația legală de a emite bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar.

Rezultatele acțiunilor antifraudă arată că, în anumite cazuri, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără bon fiscal. Această practică contravine legii și afectează corecta colectare a veniturilor bugetare.

Ce drepturi au clienții în HORECA?

La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea și înmânarea bonului fiscal.

La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a tipări/înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.

În cazul în care comercianții refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

ANAF îi încurajează pe cetățeni să se implice activ în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Prezența bonului fiscal este dovada plății serviciului și garanția că tranzacția a fost înregistrată si fiscalizată corect. Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziție o linie de contact. Orice situație de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail: sesizari.anaf@anaf.ro, inclusiv prin transmiterea unei fotografii/scanări lizibile a documentului înmânat pentru plata serviciilor/bunurilor achiziționate, achitate cu numerar, fără emiterea și înmânarea bonului fiscal.

Pentru ca sesizările să poată fi analizate și soluționate cât mai eficient, ANAF îi invită pe cetățeni să transmită detalii relevante privind situația constatată, precum denumirea și adresa unității de alimentație publică, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a evenimentului.