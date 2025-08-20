Alte materiale date jos de la internet la propunerea CNA

176158 – 20082025 – Întrunit în ședința publică din data de 19 august 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat noi decizii în urma monitorizărilor efectuate:

TikTok – materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 de pe profilurile:

– lorenzo17091999 – animație cu un grup de persoane participante la un protest. Acestea poartă drapelul național și afișează bannere cu diverse mesaje, precum: „ÎN STRADĂ”, „21 IULIE 2025”, „GREVĂ GENERALĂ” și „REVOLUȚIE”;

– Gina miky – material cu textul suprapus „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI! FELICITĂRI”;

TikTok – alte încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, profilurile:

– lorenzo17091999 – două materiale cu textele: „REVOLUȚIE ROMÂNIA 20–26 IULIE FERMIERI AGRICULTORI”; „Deci, dacă da dracu’ și ieșim degeaba și nu ieșim direct pe REVOLUȚIE pe 20, adio România, adio PROTESTE” – art 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului;

– FataTDcolorată – material cu textul „!! De ce nu a vrut Nicușor să laude România !!” [încalcă prevederile art. 51 alin. (2) din Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, respectiv dispozițiile art. 47 alin. (2) din Decizia 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în vigoare până la 06.08.2025];

Facebook – materiale care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, profilurile:

– Nicolae Baloiu – materialul cu textul „COPII DIN ONEȘTI AU IEȘIT SĂ PROTESTEZE IMPOTRIVA SISTEMULUI ȘI A RĂZBOIULUI! FELICITĂRI”;

– Gina Florentina – un reel cu diverse texte suprapuse, printre care „Nicușor Dan NU ESTE APT DPDV MEDICAL SA CONDUCĂ O ȚARĂ PT CĂ ARE O PATOLOGIE MEDICALĂ DE TIP AUTIST!!!”;

– Eni Bularca – un reel care prezintă o discuție între doi bărbați, cu subtitrare sincron pe ecran, despre presupusa introducere a educației sexuale pentru copiii cu vârste între 0 și 4 ani, conform unui document atribuit Organizației Mondiale a Sănătății;

– Florin Ghita – materialul audiovizual reprezintă o știre care ar fi fost difuzată de postul de televiziune Digi24, în care s-a vorbit despre promovarea unui presupus program de investiții național, susținut de președintele Nicușor Dan, care ar permite fiecărui român să câștige venituri de peste 100.000 de lei pe lună;

– Puica Vasile Ioan – un reel conținând imagini video posibil generate de inteligența artificială și textul „Bravo bă ajutați Ucraina”;

– Prundurel I. Emil – imagini video cu un bărbat care face diferite afirmații despre poporul roman, cu textul „Africanii, mai deștepți ca Românii!”;

– Dorin Carol Miha Drugan – material cu imagini de la o conferință în care se anunță că în programa școlară din România s-ar introduce o nouă disciplină – „Educație LGBT”;

Facebook – materiale care încalcă prevederile art. 52 din Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, respectiv dispozițiile art. 48 din Decizia 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în vigoare până la 06.08.2025:

– Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial – material audiovizual cu o durată de 1 oră și 29 de minute, filmat la sediul Comisiei Europene, reprezentând o transmisiune live realizată de Diana Șoșoacă cu ocazia Zilei Internaționale a Iei. În ultimele 15 minute ale materialului, Diana Șoșoacă susține un discurs referitor la Mișcarea Legionară, exprimându-și admirația față de această mișcare și față de Corneliu Zelea Codreanu, precum și opinii legate de istoria și valorile asociate legionarismului;

– Mihai Lasca – materiale despre Nicolae Ceaușescu și Corneliu Zelea Codreanu.