ANFP lansează „Programul de dezvoltare a competențelor pentru accelerarea rezultatelor în administrația publică”

176217 – 26082025 – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează astăzi, 26 august 2025, „Programul de dezvoltare a competențelor pentru accelerarea rezultatelor în administrația publică”, adresat Secretarilor Generali, Secretarilor Generali Adjuncți și Directorilor Generali din administrația publică centrală – activitate prevăzută pentru atingerea Jalonului 419 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obiectivul principal al programului lansat astăzi este de a crește performanța administrației publice de a implementa cu eficacitate şi eficienţă programe bugetare și reforme structurale. Totodată, programul vizează și consolidarea legăturilor dintre participanți prin activități de învățare și de construire a comunității, dezvoltând, astfel, o rețea de lideri dedicați unei guvernanțe bazate pe rezultate pentru cetățeni.

Programul a fost elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul Acordului de Servicii de Asistență Tehnică Rambursabile pentru Sprijinirea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în Reforme privind Managementul Resurselor Umane în România – P503309.

Acesta este primul program de dezvoltare dedicat consolidării competențelor Secretarilor Generali, Secretarilor Generali Adjuncți, și Directorilor Generali din administrația publică pe baza cadrului de competențe generale aplicabil funcției publice, reglementat prin Codul Administrativ (Anexa 8). Această ediție pilot cuprinde cinci module de formare (patru standard și unul ales din două opţiuni disponibile) şi se va desfășura în perioada august – decembrie 2025.

Grupul de participanți va fi limitat la 21 de persoane din rândul funcționarilor publici în funcții de Secretari Generali/Secretari Generali Adjuncți și Directori Generali, cu experiență profesională substanțială în funcțiile respective, din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului și din instituțiile din administrația publică centrală care sunt coordonatoare de investiții și reforme din PNRR. Grupul a fost conceput pentru a facilita învățarea practică și dezvoltarea personalizată, sub îndrumarea experților Băncii Mondiale.

Programul pilot se va baza pe metode de formare practice și experiențiale, precum studii de caz, simulări de situații și aplicații pe bază de instrumente reglementate și obligatorii pentru buna funcționare a instituțiilor din administrația publică centrală. De asemenea, participanții vor putea face schimb de experiență cu experți internaționali în domeniile vizate de program.

Programul încorporează bune practici din inițiative similare pentru înalți funcționari publici din state membre ale Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, fiind dezvoltat pe baza standardelor internaționale de învățare și dezvoltare pentru adulți și a standardelor de formare aplicabile administrației publice din România.

Jalonul 419 Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală din cadrul Componentei C14 – Buna Guvernanță, Reforma 3 – Management performant al resurselor umane în sectorul public din PNRR, cu un buget de 4.000.000 Euro, este implementat de ANFP în perioada iulie 2022 – decembrie 2025.

Detalii despre proiect pot fi consultate în secțiunea dedicată proiectelor PNRR, de pe website-ul ANFP: https://tinyurl.com/28mtscbb