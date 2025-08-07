Angajatorii care încadrează persoane înregistrate la AMOFM. București, sunt sprijiniţi financiar prin  proiectul „FORMACTIV – Formare şi muncă activă”

Angajatorii care încadrează persoane înregistrate la AMOFM. București, sunt sprijiniţi financiar prin ...

176077 – 07082025 – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București implementează în perioada 24 decembrie 2024 – 23 decembrie 2029, proiectul „FORMACTIV – Formare și muncă activă”, cod proiect 337075.

Obiectivul general al proiectului este creșterea oportunităților de încadrare a șomerilor înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

Obiectivul specific al proiectului este stimularea ocupării șomerilor înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă.

Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenție lunară de 2250 lei/ucenic, pe toată perioda desfașurării programului de ucenicie.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia, un ucenic se obligă să se pregătească profesional în timpul activităţii profesionale. Angajatorul se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de :

6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

12 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

24 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzatoare unei calificări de nivel 3;

36 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4 .

Pentru accesarea acestor programe, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AMOFM București.

Pașii pentru angajatori și șomeri în accesarea programului de ucenicie:

Comunicarea locurilor de muncă vacante – angajatorul transmite către AMOFM București locurile de muncă vacante, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie;

Organizarea programului – angajatorul încheie un contract cu un furnizor acreditat de formare profesională sau poate să se acrediteze pentru formare;

Înregistrarea șomerului – persoana interesată, se înscrie la AMOFM București, în evidența agențiilor locale de sector din raza căreia au domiciliul/reședință;

Consiliere și mediere – AMOFM București oferă servicii de informare și consiliere profesională și sprijină șomerii în identificarea locurilor de muncă disponibile pentru ucenicie;

Cerere pentru ucenicie – șomerul completează o cerere pentru domeniul dorit;

Repartizare – AMOFM București direcționează șomerul către un angajator;

Selectare și contract – după interviu, angajatorul încheie contractul de ucenicie;

Începerea activității – contractul este înregistrat la ITM, iar ucenicul începe lucrul (ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare);

Incheierea convenţiei pentru acordarea sprijinului financiar angajatorului. Convenţia se încheie între AMOFM București și angajator, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă, cuprinsă în contractul de ucenicie. Angajatorul solicită subvenția online, în platforma PULS.

Plata subvenției – se acordă lunar, proporțional cu timpul lucrat, pe baza documentelor depuse până pe 25 ale lunii următoare.

Recrutarea grupului ţintă se va realiza continuu, pe tot parcursul derulării proiectului. Şomerii care participă la activitatile proiectului sunt cei care sunt înregistraţi în baza de date a Serviciului Public de Ocupare (SPO) și au beneficiat de activităţile de informare și consliere profesională, prin care li s-au comunicat oportunităţile pe care le au în ceea ce privește educaţia, formarea, ocuparea pe piaţa muncii.

Persoanele interesate pot accesa atât site-ul www.anofm.ro/bucuresti cât și pagina de Facebook a instituţiei https://www.facebook.com/AmofmBucuresti.