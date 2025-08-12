176105 – 12082025 – Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, că programul „Anghel Saligny” se confruntă cu probleme de finanțare din cauza facturilor restante de anul trecut și că pentru continuarea tuturor proiectelor este nevoie de 4,5 miliarde de lei suplimentari. Ministrul a afirmat că din 18 iulie nu mai sunt bani pentru facturile din program, iar coaliția știa de asta.

„Eu am informat coaliția, și cealaltă coaliție – aici e o obligație a ministerului pe care, cât voi fi ministru, o vom respecta: aceea ca atunci când valoarea facturilor din minister ajunge la valoarea bugetului rest de exercitat, atunci ministerul înștiințează primăriile și CJ-urile că s-a întâmplat asta și că nu mai poate plăti, nu mai are buget. Acest lucru s-a întâmplat pe 18 iulie”, a explicat Cseke.

Potrivit acestuia, atunci ministerul a „salvat și prioritizat niște proiecte pe baza unei HG din februarie, de care toată lumea a știut”. Astfel, pentru finanțarea pe 2025, prioritare sunt investițiile în apă și canalizare, urmate de proiectele de infrastructură pentru gaz și de cele pentru drumuri, poduri și podețe.

„Am înștiințat beneficiarii că mai putem asigura finanțarea doar pentru investițiile cu grad de executare mai ridicat: la apă/canal peste 40%, la gaze la fel, peste 40%, la drumuri peste 80%”, a precizat ministrul. Pentru continuarea tuturor proiectelor este nevoie de 4,5 miliarde de lei suplimentari: „Soluția e ca la rectificare, de la alte ministere, să se redistribuie resurse sau alte ministere redistribuie oricând, în orice moment, finanțare pentru Anghel Saligny. Necesarul pentru a merge mai departe nu numai cu 1.600 de proiecte care îndeplinesc aceste proporții, ci cu toate proiectele, este de 4,5 miliarde de lei din simulările pe care le-am făcut la minister”.

„Deocamdată nu am identificat această sursă, dar nu e timp pierdut, pentru că suntem în fața rectificării. E nevoie de Anghel Saligny, principala problemă sunt facturile restante de anul trecut și nu vreau să vorbesc de moșteniri, pentru că nu ajută, dar bugetul de 10 miliarde de lei pe care l-am avut în 2025, în actualul context bugetar, era semnificativ. Faptul că am avut de plătit facturi restante de anul trecut ne-a îngreunat misiunea”, a mai spus ministrul Dezvoltării.

Până la sfârșitul lunii martie, ministerul a reușit să plătească toate facturile restante, totalizând 60.012.335,92 lei, fonduri pentru implementarea a 60 de proiecte de infrastructură.

Tot atunci, ministrul declara că în momentul preluării mandatului, restanțele din cele două programe – „Anghel Saligny” și PNDL – aveau înregistrate cereri de plată în valoare de 4,1 miliarde de lei, iar Ministerul a reușit să achite integral aceste datorii.