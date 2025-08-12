ANPC a verificat operatorii economici din industria de morărit și panificație, din toată țara

ANPC a verificat operatorii economici din industria de morărit și panificație, din...

176111 – 12082025 – În perioada 09.06. – 20.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, la nivelul întregii țări, o serie de acțiuni de verificare a modului de comercializare, etichetare, prezentare şi publicitate a pâinii și produselor de panificaţie, ca parte a unei tematici naționale de control.

Comisarii ANPC au controlat 628 operatori economici, la 532 dintre aceștia fiind identificate nereguli. În același timp, au fost verificate peste 22 tone de pâine și produse de panificaţie , la 8,6 dintre acestea semnalându-se deficiențe.

Abaterile constatate au fost sancționate după cum urmează:

471 amenzi contravenţionale în valoare de peste 2,3 milioane lei ;

în valoare de peste ; 211 avertismente;

oprirea temporară de la comercializare a aproximativ 4 tone de pâine și produse de panificaţie cu deficiențe de informare;

a aproximativ de pâine și produse de panificaţie cu deficiențe de informare; oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a 2,2 tone de pâine și produse de panificaţie în valoare de peste 000 lei.

Principalele nereguli constatate în timpul acestei campanii de control au fost:

comercializarea produselor de panificație cu modificări organoleptice (urme de mucegai, modificări de aspect și culoare etc.)

comercializarea produselor de panificație în afara datei durabilității minimale stabilite de producători

comercializarea unor produse de panificație în ambalaje deteriorate sau care nu se încadrează în cantitatea netă declarată

comercializarea produselor de panificație cu etichete incomplete (pe care nu erau menționate toate informațiile obligatorii necesare consumatorilor pentru a alege sortimentul dorit, ex.: denumirea produsului, lista ingredientelor, cantitatea netă, componente alergene, condiții de păstrare etc.) sau pe care nu se aflau informațiile suplimentare (: denumirea furnizorului de pâine, a prețului de vânzare cu amănuntul exprimat în lei/kg etc.)

comercializarea unor produse de panificație fără menționarea declarației nutriţionale sau a provenienței din produs congelat, pe etichete

nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare, producere şi comercializare a pâinii şi produselor de panificație (folosirea unor spații de frig neigienizate corespunzător, a unor rafturi necurățate, cu reziduuri alimentare și praf, a unor echipamente de coacere sau prăjire neigienizate etc.)

nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor indicate de producător

lipsa afișării preţurilor de vânzare sau a prețului de vânzare pe unitatea de măsură

neconcordanțe între prețul produselor la casa de marcat față de cel de la raft

lipsa autorizației de funcționare.

În ceea ce privește produsele de morărit , au fost verificați 199 operatori economici, la 118 dintre aceștia înregistrându-se nereguli și peste 48 tone de produse, din care circa 7 tone prezentau abateri.

Drept urmare, comisarii ANPC au sancționat aceste situații astfel:

103 amenzi contravenţionale în valoare de 000 lei

în valoare de 30 avertismente

oprirea temporară de la comercializare a 1,5 tone de produse de morărit cu probleme de etichetare

a de produse de morărit cu probleme de etichetare oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a circa 5 tone de produse de morărit în valoare de peste 000 lei.

Principalele deficiențe constatate au fost:

comercializarea unor produse de morărit cu ambalaje deteriorate

comercializarea unor produse de morărit în afara datei durabilității minimale stabilită de producători

comercializarea unor produse de morărit cu etichete incomplete sau fără elemente de identificare-caracterizare

lipsa indicării țării de origine/locului de proveniență a produselor

lipsa menționării declarației nutriţionale

nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare, producere şi comercializare a produselor de morărit

lipsa afișării preţurilor de vânzare sau a prețului de vânzare pe unitatea de măsură

neconcordanțe între prețul produselor la casa de marcat față de cel de la raft

nerespectarea regimului promoțiilor

utilizarea unor mijloace de măsură şi control cu verificarea metrologică expirată și/sau neverificate metrologic.

„Calitatea pâinii și a produselor de morărit și panificație trebuie să fie o certitudine, nu o loterie pentru consumatori. Acțiunile noastre urmăresc să protejeze sănătatea și interesele oamenilor, asigurându-ne că ceea ce ajunge pe masa lor respectă toate standardele legale și de siguranță. Vom continua să fim la fel de vigilenți, să sancționăm ferm neregulile și să sprijinim operatorii economici care își desfășoară activitatea corect, pentru ca încrederea consumatorilor în aceste produse să rămână neclintită” — Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC.

Recomandări și informații utile privind achiziția și comercializarea produselor de morărit și panificație

Produs de panificaţie înseamnă: pâine, cornuri, chifle, batoane, minibaghete, franzeluţe.

Pâinea – este produsul de panificaţie preparat dintr-un aluat obţinut din diferite sortimente de făină, frământat cu apă, afânat prin fermentaţia drojdiei şi precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe, care are un conţinut de zahăr în substanţa uscată de maximum 5% din greutate şi grăsimi în substanţa uscată de maximum 5%.

Pâinea are cantitatea netă de minimum 300 de grame, creşterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 de grame .

acesteia fiind permisă numai . Pâinea se prepară prin utilizarea ingredientului « sare iodată », conform prevederilor legale în vigoare.

», conform prevederilor legale în vigoare. Pâinea si produsele de panificatie (ex.: cornuri, covrigi) trebuie să prezinte parametrii organoleptici corespunzători, respectiv aspect (produse nedeformate, lipsa lipiturilor determinate de nerespectarea distantei dintre bucăți), miros și gust, lipsa corpurilor străine în conţinut, a petelor de mucegai.

Denumirea sub care se vinde pâinea şi/sau produsele de panificaţie trebuie să fie în concordanţă cu materia primă utilizată .

. Pentru produsele de panificaţie provenite din aluaturi precoapte, congelate sau semicongelate , precum şi pentru produsele provenite din ţări membre ale UE sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate stabilite de producători sau valabile legal în acele ţări, sarcina probei revenind operatorilor economici care comercializează produsele.

, precum şi pentru produsele provenite din ţări membre ale UE sunt datorate stabilite de producători sau valabile legal în acele ţări, Pentru produse de panificaţie obţinute din produse congelate, se afişeaza la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea menţiunea „produs/din produs decongelat”

În locurile destinate comercializării produselor de panificaţie neambalate, pe teritoriul României, se vor regăsi în mod obligatoriu următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

– denumirea produselor;

– denumirea furnizorului;

– cantitatea netă/bucată;

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg;

– ingredientele cu efecte alergene

În locurile destinate comercializării produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze următoarele elemente:

– denumirea sub care se vinde produsul;

– denumirea furnizorului;

– cantitatea netă/bucată;

– preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

– preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

Făina de grâu trebuie să fie ambalată şi transportată în ambalaje care să păstreze calităţile igienice, nutriţionale şi tehnologice şi să asigure siguranţa alimentară a produsului.

Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi adaptate scopului pentru care sunt folosite. Ele nu trebuie să confere produsului nici o substanţă toxică, nici miros sau gust nedori t şi să corespundă reglementărilor legale în vigoare.

t şi să corespundă reglementărilor legale în vigoare. Denumirea sub care este vândută pentru consum făina de grâu : „făină albă” sau „făină semialbă” ori „făină neagră” sau „făină dietetică”.

: „făină albă” sau „făină semialbă” ori „făină neagră” sau „făină dietetică”. În cazul sortimentelor de făină de grâu cu diferite adaosuri, denumirea adaosurilor va figura în denumirea sub care se vinde produsul.