Antonio Costa: Dacă nu se ajunge la un armistițiu, UE și SUA trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei

176140 – 18082025 – Videoconferința liderilor din țările „Coaliției de Voință” s-a încheiat după o oră și jumătate. „După cum am subliniat în timpul reuniunii de astăzi a coaliției de voință, dacă nu se ajunge la un armistițiu, Uniunea Europeană și SUA trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei”, a scris Antonio Costa pe X.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis, într-o postare pe X, că unitatea dintre Europa și Statele Unite este vitală pentru a obține o pace durabilă pentru Ucraina şi a salutat disponibilitatea SUA de a participa la acordarea garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski: Am accentuat că, pentru a obține pacea, presiunea trebuie exercitată asupra agresorului, nu asupra victimei.

Premierul Cehiei, Petr Fiala, a precizat că membrii coaliției au decis că prioritatea imediată este stoparea crimelor în Ucraina, garanțiile de securitate fiind „absolut esențiale” pentru continuarea negocierilor unui acord de pace.

Preşedintele Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecţii similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizaţiei. ”Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanţa”, a precizat el.

”Cum să ne asigurăm în mod colectiv că ordinea internaţională este respectată şi că securitatea noastră a tuturor este protejată, pentru că este vorba de securitatea europenilor şi a Franţei”, a mai declarat preşedintele francez de la reşedinţa sa de vară din Fort de Bregancon, în sud-estul Franţei, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă.

”Nu pot exista discuţii teritoriale asupra Ucrainei fără ucraineni” şi,”în acelaşi fel, nu pot exista discuţii asupra securităţii europenilor fără ei”, a adăugat Macron, cerând ca europenii să fie invitaţi la viitoarele summituri asupra Ucrainei.

”Noi mergem la Washington nu doar pentru a-l însoţi pe preşedintele ucrainean, noi mergem acolo pentru a apăra interesele europenilor”, a subliniat liderul francez.