Atenționări ale Patronatului Antreprenorilor Contabili

176179 – 22082025 – Conversia forțată a împrumuturilor asociaților în capital social, eliminarea eșalonării simplificate a datoriilor fiscale, majorarea capitalului minim la 8.000 lei și suprataxarea profesiilor liberale sunt doar câteva dintre măsurile din noul proiect legislativ care, potrivit Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR), riscă să împingă România spre proceduri de infringement european și să afecteze grav mediul de afaceri.

„Nu suntem împotriva disciplinei fiscale sau a responsabilizării mediului de afaceri. Dar aceste măsuri, în forma actuală, sunt disproporționate și contravin atât Constituției României, cât și legislației europene. România are nevoie de reguli clare și echilibrate, nu de bariere care blochează dezvoltarea”, transmite Valentina Saygo, președinta PACR.

Proiectul, publicat pe 14 august 2025, vizează modificări ample la Legea societăților nr. 31/1990, Codul fiscal și alte reglementări conexe, iar în opinia PACR acestea pot crea blocaje administrative și fiscale fără precedent.

Cele mai controversate măsuri

Conversia forțată a împrumuturilor asociaților în capital social – o ingerință în dreptul de proprietate și libertatea contractuală, fără echivalent în alte state UE.

Eliminarea eșalonării simplificate a obligațiilor fiscale – decizie ce poate duce la insolvențe și executări silite, în special în rândul IMM-urilor.

Obligativitatea POS fără prag minim – povară disproporționată pentru microîntreprinderi și operatorii din mediul rural.

Capital social minim de 8.000 lei pentru SRL-uri – de 40 de ori mai mare decât pragul actual, în contradicție cu tendința europeană de liberalizare.

Majorarea plafonului CASS pentru profesiile liberale – suprataxare care poate împinge activitatea în alte state sau în zona informală.

Consecințele anticipate

PACR avertizează că aceste măsuri ar putea conduce la delocalizarea activităților economice și profesionale, creșterea numărului de insolvențe și executări silite, scăderea atractivității României pentru investiții și posibile proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru încălcarea libertății de stabilire (art. 49 și 54 TFUE).

Apel la reanalizare

Patronatul solicită autorităților să revizuiască proiectul de lege și să mențină un echilibru între disciplina fiscală și susținerea mediului de afaceri. PACR își exprimă disponibilitatea de a participa la consultări tehnice și grupuri de lucru alături de Ministerul Finanțelor și Guvernul României, pentru ca forma finală a reglementărilor să fie una predictibilă, echilibrată și favorabilă dezvoltării economice sustenabile.