Autobuzele etajate, din nou în București

176207 – 25082025 – Linia turistică „Bucharest City Tour” și-a reluat, de astăzi, luni, 25 august 2025, traseul în Capitală, anunță TPBI. Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale Societății de Transport București – STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei”, Șos. Pavel Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – stația „Piața Presei”.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcționa zilnic, șapte zile pe săptămână, cu prima plecare de la stația „Piața Presei” la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

O legitimație de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar prețul unei legitimații de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani este 35 de lei. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.