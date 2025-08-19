Autoturism furat, căutat de autorități de trei ani, descoperit la intrarea în țară

Autoturism furat, căutat de autorități de trei ani, descoperit la intrarea în...

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Italia, în urmă cu trei ani.

În ziua de 18 august a.c, în jurul orei 10.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra în țară, un bărbat cu cetățenie româno-moldoveană, în vârstă de 41 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia, la sfârșitul anului 2022.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în anul 2023, dintr-un parc auto din municipiul Chișinău, cu suma de 17.500 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 75.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.