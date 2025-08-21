Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”

176173 – 21082025 – Pe internet circulă o campanie frauduloasă în care este folosită imaginea președintelui României promovând o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.

Astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.

DNSC reamintește recomandări de securitate:

– Fiți vigilenți la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide.

– Verificați sursa și accesați doar site-urile oficiale ale instituțiilor.

– Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte.

– Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

– Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Rămâi vigilent și protejează-ți datele!