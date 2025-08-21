Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”

176173 – 21082025 – Pe internet circulă o campanie frauduloasă în care este folosită imaginea președintelui României promovând o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.
Astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.
DNSC reamintește recomandări de securitate:
– Fiți vigilenți la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide.
– Verificați sursa și accesați doar site-urile oficiale ale instituțiilor.
– Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte.
– Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.
– Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.
Rămâi vigilent și protejează-ți datele!