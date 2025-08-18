Bolojan: Pachetul fiscal și altele care vor veni nu pot fi ocolite. Altfel nu ne facem bine

176138 – 18082025 – Premierul Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică să adopte pachetele de măsuri fiscale, subliniind că acestea sunt inevitabile.

„Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem, că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea: că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că nu se află într-o situație comodă atunci când trebuie să transmită vești proaste: „Nu-i o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri, nu le ia cu inimă deschisă. Veștile proaste rămân foarte puțini oameni să le dea și uneori par singuri în situația asta. La veștile bune întotdeauna e înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă. Mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul. Mai bine le spui oamenilor adevărul decât să creăm oamenilor niște așteptări care nu pot fi onorate”.

Premierul a insistat că nu imaginea sa publică este prioritatea, ci responsabilitatea față de țară: „Problema de bază e atunci când o persoană publică e pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acel post este pentru țara noastră. Și nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”.