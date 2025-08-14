Bolojan vorbește despre riscul de a intra în incapacitate de plată în anumite condiții / Ministrul Economiei se plânge, deja, că nu mai are bani

176126 – 14082025 – Prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, a vorbit, din nou, la Digi 24, despre riscurile cu care se poate confrunta România dacă reformele pregătite de Executiv nu vor fi adoptate cât mai curând. El a explicat, miercuri seara, că România poate ajunge chiar și în incapacitate de plată dacă lucrurile nu se vor mișca în direcția bună. Ieșirea lui Bolojan vine și în contextul în care Agenția Fitch trebuie să evalueze, la 15 august, ratingul de țară pentru România.

Așadar, premierul a atenționat că al doilea pachet de măsuri economice trebuie adoptat „cel mai târziu până la finalul lunii”, pentru a evita riscul „foarte mare” ca România să ajungă în incapacitate de plată în această toamnă.

Demersul poate fi realizat, din nou, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului. Problema rămâne la partenerii de guvernare social-democrați, care emit anumite pretenții, mai ales legate de Programul ”Anghel Saligny” și de disponibilizările din administrația locală.

Bolojan s-a referit la situația „dificilă” prin care trece acum România, fiind „nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp”. Premierul a avertizat că lipsa măsurilor poate duce la blocaje grave.

„Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie (…), dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou, vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură (…). Degeaba ai crescut niște taxe dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie. Degeaba ai făcut un singur pas dacă n-ai făcut toți pașii necesari ca să treci această punte a dificultăților”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului a insistat că este determinat să ducă la bun sfârșit măsurile necesare pentru redresarea economiei.

„Eu am încredere și fac în fiecare zi tot ceea ce ține de mine și colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă, și am încredere că dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident, din orice analiză economică, vom trece România prin această situație dificilă”.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare datorită presiunilor financiare mari pe care le avem (…), acum, în această toamnă (…). Fără pachetul 2 și fără alte măsuri complementare pachetului 2 pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există evaluarea, în octombrie, la Consiliul miniștrilor de finanțe, să fie negativă pentru România este destul de mare”, a explicat el.

„Eu, cât timp sunt premier, încerc să fac tot ceea ce ține de mine pentru a evita situații de genul acesta și voi face tot ce este posibil să îi conving pe toți colegii să mergem înainte”, a conchis Ilie Bolojan.

Ministrul Economiei spune nu are bani de salarii, dar, totuși, are …

Imediat după intervenția prim-ministrului, tot la Digi 24, a fost prezent ministrul Economiei, Radu Miruţă. Dacă premieul s-a ferit să vorbească despre construcția bugetului pentru acest an, Miruță a început chiar cu acest subiect. Declarația este, de fapt, un nou atac la PSD, având în vedere că guvernul anterior a fost condus de Marcel Ciolacu și că el și-a dat girul pentru acest buget.

Miruță a spus că „s-a tras de matematică” şi „s-au pus sume, din pix, inexistente”. El afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru „proiecte care au ajuns la DNA”.

El a explicat că, în primele trei luni, nu s-a observat această situașie, pentru că s-au consumat fondurile deja existente, însă spre final de an se termină banii.

Ceea ce, probabil, nu știe Miruță, nefiind membru al Guvernului până acum, este că această situație se întâlnește de mulți ani în administrația publică centrală, pentru că bugetul votat în Parlament este, oricum, unul estimativ, iar în a doua parte a anului rectificările bugetare au exact rolul de a face aceste corecții.