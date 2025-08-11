Bolojan vrea impozite locale mai mari pentru ca Guvernul să nu mai dea bani pentru echilibrarea bugetelor

Bolojan vrea impozite locale mai mari pentru ca Guvernul să nu mai...

176099 – 11082025 – Premierul Ilie Bolojan a ieșit, din nou, public, să ne spună ceea ce ne-a mai spus până acum, în alte diverse apariții publice.

Într-un interviu la Antena 3, Bolojan a vorbit despre creșterea impozitelor pentru locuințe, cu până la 70%, invocând doar lipsa banilor la buget, nu și mecanismele economice pentru care se iau astfel de decizii.

De asemenea, desi se confruntă cu multe proteste în administrația locală, inclusive acolo unde UAT-urile sunt conduse de liberali, prim-ministrul a spus categoric că vor exista concedieri în aparatul administrative. El s-a referit astfel la cel de-al doilea pachet de măsuri, care va include reforma administrației publice, dar și a Sănătății, pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării.

Vor fi și disponibilizări de personal, din administrația locală, iar majorările de impozite pe locuințe ar putea ajunge și la 70%, în anumite condiții, a spus premierul. După modelul țărănistului Victor Ciorbea, Ilie Bolojan ”ne-a încurajat” spunând că după constrângeri, în care vom trece printr-o perioadă „care nu va fi bună”, într-un an, un an și jumătate ne va fi bine.

„Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și în același timp să avem servicii mai bune”, a spus premierul, duminică seara la Antena 3.

Reduceri de personal în instituțiile supradimensionate

Întrebat dacă vor fi concedieri, Bolojan a precizat: „Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală, și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”. De data aceasta, Bolojan nu a mai spus că fiecare instituție publică trebuie să concedieze 20% din personal, ci a nuanțat lucrurile, susținând că vor fi reduceri de personal acolo unde aparatul este supradimensionat.

Referitor la temerea că ar putea rămâne doar angajații „cu pile”, premierul a explicat: „Dacă cei care organizează concursuri nu o fac în mod responsabil sau au capacitate de manevră, se pot întâmpla astfel de lucruri.

Din experiența mea personală, și am explicat asta, atunci când numărul de angajați într-o instituție este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard, când se fac reduceri de personal, șansa să se facă în mod corect este foarte mare dacă acest număr este calculat corect.

De ce? Pentru că, chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul și personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunem, un concurs care este incorect, dacă nu au cui să redistribuie sarcinile, vor avea grijă să-i țină pe angajații buni, pentru că altfel, ținând un angajat care nu-și face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el și atunci șeful va trebui să lucreze pentru el, pentru că nu are cum să mai repartizeze munca”.

De aceea, a subliniat Bolojan, „atunci când dimensionezi numărul de angajați într-o instituție publică, că este centrală, că este locală, să-l calculezi corect, și oamenii raționali știu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ții pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu-ți poți face treaba și vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituția ta nu livrează serviciile către cetățeni așa cum se cuvine”. Premierul nu a spus, nici de această dată, ce se va întâmpla cu cei disponibilizați și dacă statul are capacitatea să-i preia prin șomaj. A ținut să spună, însă, că numărul celor care lucrează este tot mai mic.

Sprijin pentru primăriile mici, dar cu reguli clare

Bolojan a mai spus că primăriile mici vor primi sprijin în continuare, însă nu vor putea continua cu practici care duc la risipă.

„Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ți încasezi impozitele sau să stabilești cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar, în același timp ducându-ți salariul angajaților la nivelul maxim aproape de viceprimar sau luând prea mulți angajați sau risipind bani”, a explicat Bolojan.

El a spus și că din cauza deficitului, statul nu mai poate să distribuie bani ca până acum către autoritățile locale.

„Trebuie să fim foarte corecți. Statul român nu mai are capacitatea financiară să distribuie atâția bani către autoritățile locale. Nu mai există această posibilitate datorită deficitului în care am intrat. Și atunci putem livra servicii cel puțin la fel de bune cu cheltuieli mai mici, pentru că avem exemple în România”, a adăugat premierul.

Impozite pe locuințe mai mari cu până la 70% pentru persoane fizice

Întrebat dacă este adevărat că impozitele locale ar putea crește cu 70%, Ilie Bolojan a răspuns:

„Este posibil ca acolo, unde într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la astfel de majorare, exclusiv pentru persoanele fizice, pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca în anumite situații să se întâmple și acest lucru”.

Majorările de taxe se vor face de la 1 ianuarie și vor ține cont de valoarea de piață a imobilului. Nici aici premierul nu a explicat concret cum va fi calculată această valoare de piață și cine va face acest lucru.

Banii din impozitele majorate vor rămâne la autoritățile locale dar, pe de altă parte, Guvernul va reduce fondurile de echilibrare cu care contribuia până acum.

„O perioadă care nu va fi bună”

Premierul a recunoscut că măsurile adoptate vor avea un impact sensibil asupra populației: „Aceste pachete au niște efecte pe care nu le putem nega (…) creșterile de prețuri care vor majora ușor inflația. (…) Este o perioadă care nu va fi bună, dar sunt corecții pe care trebuie să le facem, pentru că altfel riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare”.

În opinia lui Bolojan, reformele sunt necesare după ani în care s-a cheltuit peste măsură.

„Am cheltuit prea mult față de cât ne puteam permite, uneori am irosit banii, am încasat mai puțin decât trebuia. Facem parte dintr-o coaliție politică care s-a constituit pentru a îndrepta lucrurile. Trebuie să corectăm aceste lucruri și asta facem în această perioadă, astfel încât România să treacă cât mai rapid peste această perioadă și să creăm condiții de dezvoltare pentru anii viitori”.