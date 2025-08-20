Bujduveanu despre alegerile la Primăria București: Dacă fragmentăm dreapta ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist

176159 – 20082025 – Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, unul dintre cei care vor să candideze pentru funcția ”plină” de primar general, a precizat că, întrucât Guvernul nu a luat încă decizia organizării scrutinului, nici în PNL nu au fost discuții despre candidaturi.

“În primul rând, singurul care poate hotărî când va fi data alegerilor este Guvernul României. Decizia pe care o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuţiile din coaliţie (…) raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României la nivel de toamnă-iarnă când se vehiculează data alegerilor parțiale şi, în funcţie de aceste aspecte, cu siguranţă, Guvernul va lua o decizie”, a declarat la B1 TV liberalul Bujduveanu.

Bujduveanu a precizat că în interiorul PNL nu s-a discutat încă despre alegerile de la Bucureşti şi despre eventualii candidaţi, dar consideră că o fragmentare a dreptei va favoriza alte candidaturi.

”După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranţă, toţi cei care îşi doresc şi care au ceva de zis pentru oraşul acesta sunt liberi să-şi anunţe candidatura. Orice mecanism de departajare, având în vedere că nu avem alegeri în două tururi, e binevenit. Ce se întâmplă, în România? Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”, a mai declarat primarul general interimar.

Acesta a mai spus că ”există riscul” ca alegerile să fie câştigate de un candidat din opoziţie, ”pentru că alegerile vor fi o supapă pentru măsurile guvernamentale care nu sunt populare, dar sunt necesare”.

El a precizat că ”cea mai mare îngrijorare este că, dacă noi acum vorbim despre nume, fără să avem data alegerilor, nu facem altceva decât să punem benzină pe foc”.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu a afirmat: ”Nu exclud şi vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfăşor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate şi lucruri şi mai bune care pot fi făcute”.

Tot în cursul zilei de marți Realitatea Plus a prezentat un sondaj de opinie realizat de INSOMAR, în care pe primul loc al intenției de vot pentru Primăria Capitalei este Cătălin Drulă (USR), cu 25,5%, urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 19,2%, Anca Alexandrescu (independent, dar cel mai probabil susținută de AUR – n.n.) cu 17%, Ciprian Ciucu (PNL) cu 16,1%, Cristian Popescu Piedone (PUSL) cu 11,7%, Vlad Gheorghe *DREPT) cu 5,1%, Ana Maria Ciceală (SENS) ci 2,2%, Octoavian Berceanu (independent, REPER – n.n.) cu 2,2% , altul – 1%.

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, USR ar câștiga în București cu 28,5%, urmat de AUR – 20,5%, PNL și PSD – câte 18,4%, Partidul DREPT – 2,5%, REPER – 1,6%, SOS – 1,5%, SENS – 1,3%, POT – 1%, UDMR – 0,7%altul – 5,6%.

Sondajul îi dă dreptate lui Bujduveanu, care spune că în București voturile dreptei sunt divizate și că de aceea este necesară o candidatură comună.