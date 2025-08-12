176103 – 12082025 – „Apele Române” (ANAR) anunță că realizarea cadastrului apelor, una din cele mai ample investiții din ultimii ani dedicate creșterii siguranței și modernizării infrastructurii hidrotehnice din România, este realizat în proporție de 75%.

În urma negocierii cu Comisia Europeană, investiția a fost reclasificată din categoria ”loan” (fonduri rambursabile) la categoria grant (fonduri nerambursabile).

”Realizarea cadastrului apelor”, proiect inclus în PNRR, are ca obiect delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă, prin utilizarea de tehnici de interpretare și prelucrare semiautomată a modelului digital al terenului, modelului digital al suprafeței, a ortofotoplanurilor şi a informaţiilor satelitare disponibile pentru cca. 70% din lungimea cursurilor de apă cadastrate, determinarea prin metode semiautomate a zonelor active hidromorfologic (eroziune/sedimentare). Până acum, au fost finalizate zborurile LIDAR (engl. „light detection and ranging”) și respectiv fotogrametric, restul activităților fiind în derulare și se încadrează în graficul de implementare. Astfel, au fost realizate aerofotografierea a 195.965 km pătrați (82,20% din suprafața totală a României), scanarea aeriană laser a 39.787 km pătrați (79,57% din suprafața contractată), delimitarea și digitizatea albiilor minore pentru 49,700 km liniari (90% din suprafața contractată). De asemenea, platforma software pentru determinarea modificării albiei râurilor și gestiunea datelor obținute în cadrul proeictului este complet funcțională fiind create și transmise conturile de acces către utilizatorii din cadrul ANAR.

Obiectivul realizării cadastrului apelor este înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru şi carte Funciară a tuturor imobilelor care apartin Domeniului Public al Statului Român, aflate în administrarea ANAR.

În prezent, promovarea investiţiilor din domeniul gospodăririi apelor întâmpină greutăți ținând cont de faptul că sunt necesare demersuri pentru intabulare pe sectoarele care necesită implementarea măsurilor propuse în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundații și în Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice realizate în Romania în procesul de implementare al Directivei Inundații CE/60/2007 și al Directivei Cadru Apă CE/60/2000.

Totodată, nevoia de cooperare interinstituțională și dezvoltarea altor tipuri de infrastructuri care au legătură (traversează) cu apele (căi rutiere, căi ferate, rețele de transport electric și gaze etc.) necesită claritate în proprietatea deținută de statul român şi deținătorii privați în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare corespunzătoare. De asemenea realizarea cadastrului apelor va permite și limitarea unor eventuale dispute juridice determinate de suprapunerile de proprietate apărute în procesul de intabulare la nivel naţional.

La nivelul administrațiilor bazinale, cadastrul apelor oferă baza de date necesară luării de decizii cu privire la concesionarea, exploatarea și protecția apelor, oferind sprijinul necesar identificării zonelor vulnerabile la inundații sau secetă și adoptarea măsurilor de protecție adecvate.

De asemenea, cadastrarea cursurilor de apă va permite identificarea zonelor cu schimbări semnificative a folosinței terenurilor, extinderea urbanizării devenind un instrument suport în corelarea acţiunilor de dezvoltare spațială, cu luarea în considerare a hazardelor naturale (inundații, alunecări de teren, fenomene erozionale etc), care să permită o îmbunătățire semnificativă a abordării managementului integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic și naţional și implementarea cu succes a prevederilor Directivei Cadru Apa CE/60/2000, a Directivei inundații CE/60/207 si a Directivei Inspire CE/2/2007.

Cadastrul apelor nu trebuie confundat cu hărțile de hazard și risc de inundații făcute de ANAR. Aceste hărți, elaborate la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă, identifică zonele potențial inundabile. După ultima evaluare au fost identificate 526 de astfel de zone la nivel național, după ce în prima evaluare fuseseră stabilite 399 de zone cu risc potențial semnificativ la inundații.