Caravana filmului românesc revine în Parcul Monument din Brăila

176095 – 09082025 – „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” revine la Brăila, în Parcul Monument, în perioada 11 – 13 august 2025, ca să participe cu proiecții de film românesc la marea sărbătoare a Zilelor Municipiului Brăila.

Primăria Municipiului Brăila invită toți brăilenii și turiștii să participe la evenimentele programate în cadrul Zilelor Municipiului Brăila: concerte și recitaluri (Andra, Irina Rimes, Smiley, Alex Velea), spectacole de teatru pentru copii și ateliere în cadrul Festivalului de Teatru pentru copii „Cărăbuș”, Festivalul Internațional de Folclor „Lină Chiralină” și Festivalul Internațional al Muzicilor Militare, proiecții de film în aer liber în cadrul „Caravanei filmului românesc”, tradiționalul Târg al Anticarilor și Buchiniștilor din întreaga țară și Târgul Meșterilor Populari, Ziua Marinei, mașini de epocă, spectacol de lasere și artificii.

În cadrul „Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale”, selecţia filmelor nu este una întâmplătoare, deoarece prin prezentarea acestor filme s-a dorit a se aduce un omagiu urbei, prin celebrarea artiştilor originari de aici, artişti care au dus faima Brăilei mai departe şi care sunt protagonişti ai acestor producţii: actorii George Motoi, Constantin Codrescu, Ștefan Mihăilescu Brăila și scenograful Bob Nicolescu.

Programul proiecțiilor demarează luni, 11 august, de la ora 20.30, cu un film dedicat copiilor, care sunt invitați să urmărească aventurile Lizucăi, fetiţa deşteaptă şi căţelul ei jucăuş (Patrocle), din filmul „Dumbrava minunată”. În pelicula regizată de Gheorghe Naghi, pe scenariul scris de Draga Olteanu Matei, după povestirea lui Mihail Sadoveanu, publicul va afla cum reuşeşte să scape Lizuca de răutăţile mamei sale vitrege, care vrea să pună mâna pe pădurea ei (fermecată). Părinții, cei care cunosc deja povestea derulată pe ecran, se vor bucura să îi revadă pe îndrăgiții actori Draga Olteanu Matei, Ileana Stana Ionescu, Florina Cercel sau pe Ernest Maftei, emblematicul bunic al Lizucăi.

Marți, 12 august, de la ora 21.00, cinefilii care aleg să vină în Parcul Monument, au întâlnire cu „Nea Mărin miliardar”, cel care garantează o seară de râs în hohote și bună-dispoziție, sub îndrumarea regizorală a lui Sergiu Nicolaescu. Potrivit unui unui clasament realizat, în 2006, de către Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de film din România, „Nea Mărin miliardar” se află pe primul loc în topul celor mai vizionate filme româneşti din toate timpurile. Alături de Amza Pellea, mai pot fi văzuţi Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, dar și celebrul actor brăilean care și-a iubit atât de mult orașul natal încât a adăugat numele orașului său la propriul nume, devenind astfel cunoscut ca: Ştefan Mihăilescu- Brăila.

„Masca de argint” (regia: Gheorghe Vitanidis), filmul programat miercuri, 13 august, de la ora 20.30, aduce în prim-plan aventurile lui Mărgelatu (Florin Piersic) și Buză de Iepure (Szobi Cseh), cei care trebuie să lupte pentru a spulbera planurile vicleanei Agatha Slătineanu (Marga Barbu) și ale bancherului Troianov (Alexandru Repan). Alături de ei, apar personalități marcante ale teatrului și filmului românesc: George Motoi (Locotenentul Devos), fost director al Teatrului „Maria Filotti” (1991 – 1995) și Constantin Codrescu (în rolul lui Eliade), de asemenea fost director al Teatrului „Maria Filotti” (1981 – 1986).

Pe genericul acestui film apare și scenograful Bob Nicolescu, născut la Brăila în 1947, absolvent al Academiei de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, secția pictură, la clasa profesorului Corneliu Baba, în 1973. Din 1977 a lucrat ca scenograf la Studiourile Buftea, dar a fost și scenograf la Teatrele din Piatra Naemț, Brăila și Constanța.

Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile, în limita locurilor disponibile.

Programul proeicțiilor din Parcul Monument este următorul:

Luni, 11 august, ora 20.30 : DUMBRAVA MINUNATĂ

Regia: Gheorghe Naghi

Scenariul: Draga Olteanu Matei

Cu: Diana Muscă, Ernest Maftei, Elena Drăgoi, Draga Olteanu Matei, Florina Cercel

(fantastic / 1980 / 75 min.)

Marți, 12 august, ora 21.00 : NEA MĂRIN MILIARDAR

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Scenariul: Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea;

Cu: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Stela Popescu, Ștefan Mihăilescu Brăila

(comedie / 1979 / 88 de min. )

Miercuri, 13 august, ora 20.30 : MASCA DE ARGINT

Regia: Gheorghe Vitanidis; Scenariul: Nicolae Mihail, Eugen Barbu;

Costume și decoruri: Bob Nicolescu

Cu: Florin Piersic, Marga Barbu, Szobi Cseh, George Motoi, Constantin Codrescu

(aventuri / 1984 / 108 min.)

Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a XIII-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.

Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul.

În cei doisprezece ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 50 de oraşe, având un număr aproximav de 220.000 de spectatori şi consemnând peste 4.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, ANF – Arhiva Naţională de Filme;

Parteneri media: România pozitivă, Agenţia de cARTE, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, GoNEXT, BizPLUS, Cinefan, Roportal, Cinefilia, DELTA TV, boio.ro.

La Brăila, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila și al Centrului Cultural și de Agrement „Chira Chiralina” Brăila.