„Caravana filmului românesc” revine pe stadionul din Călan,  în perioada 22 – 24 august

176190 – 22082025 – Conform tradiției, și anul acesta, „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” revine la Baza Sportivă Victoria din Călan, în perioada 22 – 24 august 2025. Primăria Orașului Călan împreună cu Asociația CineCultura invită spectatorii, cu mic, cu mare, să vizioneze producții cinematografice de toate genurile și pentru toate gusturile. Căci, ce poate fi mai plăcut, în serile de vară, decât să te bucuri alături de concetățenii tăi, de poveştile extraordinare derulate pe marele ecran al Caravanei filmului românesc?

Vineri, 22 august, de la ora 21:15, micuții spectatori împreună cu părinții lor vor putea afla cine reuşeşte să pună mâna pe punguţa cu doi bani, Bătrânul sau Zâna, în fantezia muzicală semnată de Ion Popescu-Gopo – „Rămășagul”, o adaptare cinematografică după basmul „Punguța cu doi bani”. Iar părinții și bunicii se vor amuza revăzându-i în roluri inedite pe Angela Similea, Florin Piersic, Draga Olteanu Matei sau Ion Lucian.

Sâmbătă, pe 23 august, tot de la ora 21:15, „sparge” ecranul, cucerind publicul de film, aşa cum a făcut ani la rând, cu cel de pe terenurile de tenis ale lumii, nedomolitul Ilie Năstase, în filmul ”Nasty”. Este un documentar reunind imagini de arhivă, unele rar văzute, în care regizorii Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu au adunat şi crema tenisului mondial, de la Jimmy Connors şi John McEnroe, la Rafael Nadal sau Boris Becker, pentru a depune mărturie despre talentul nemăsurat, dar şi despre caracterul vijelios al celui care a strălucit absolut, în anii ’70, pe firmamentul mondial al sportului alb. Un rebel de nestăpânit, într-o lume care punea preț mai ales pe etichetă, un jucător ca un vulcan în erupție, un performer înnăscut, care a revoluționat lumea tenisului, în care a fost primul jucător din istorie, clasat în fruntea clasamentului ATP, aşa apare Ilie Năstase în acest film. Aşa cum a fost. Filmul, lansat în cinematografe în 2024, nu evită unele controverse legate de sportivul de top al tenisului mondial, aspecte ce vor isca, desigur, întrebări.

Iar finalul programului propus în cadrul Caravanei filmului românesc la Călan va veni fără îndoială cu hohote de râs, deoarece duminică, 24 august, de la ora 21:15, spectatorii sunt așteptați la proiecția comediei „Ultimul corupt din România”. Numai când auzi titlul, îți dai seama că acest ultim film semnat de Sergiu Nicolaescu are ambiția să vorbească despre ceva… imposibil: România fără corupți. Dar până să dispară, cineastul îi aduce în această poveste în care șmecherașii îşi trag doctorate şi ajung în parlament, iar iubitele acestora ocupă posturi guvernamentale. Copiii sub 12 ani nu trebuie să vadă aceste realități. Ca să nu-şi piardă iluziile nutrite de părinți! Dau viață coloratelor personaje din acest film îndrăgiții actori Horațiu Mălăele, Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, George Mihăiță, Mircea Diaconu.

Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile, în limita locurilor disponibile.

Programul „Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei națioanle” la Călan,

Baza Sportivă Victoria, 22 – 24 august 2025, este următorul:

Vineri, 22 august, ora 21.15 : RĂMĂȘAGUL

Scenariul și regia: Ion Popescu – Gopo;

Cu: Draga Olteanu-Matei, Angela Similea, Florin Piersic, Ion Lucian

muzical, fantezie / 1984 / 100 min.

Sâmbătă, 23 august, ora 21.15 : NASTY

Regia: Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu

Cu: Ilie Năstase, Ion Țiriac, John McEnroe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Nadia Comăneci

documentar / 2024 / 104 min.

Duminică, 24 august, ora 21.15 : ULTIMUL CORUPT DIN ROMÂNIA

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Cu: Horațiu Mălăele, Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, George Mihăiță, Vasile Muraru, Cătălina Grama – JOJO

comedie / 2012 / 97 min.

N12 – Nerecomandat sub 12 ani

Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a XIII-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.

Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul.

În cei doisprezece ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 50 de oraşe, având un număr aproximav de 220.000 de spectatori şi consemnând peste 4.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, ANF – Arhiva Naţională de Filme;

Parteneri media: România pozitivă, Agenţia de cARTE, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, GoNEXT, BizPLUS, Cinefan, Roportal, Cinefilia, DELTA TV, boio.ro.

La Călan, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Călan.