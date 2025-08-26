Cartoful, punte între patrimoniul documentar, tradiția gastronomică și turismul sustenabil

176210 – 26082025 – Historic Cafés Route, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu sprijinul Arhivelor Naționale ale României, lansează programul „Istoria cartofului în Transilvania”, o inițiativă culturală care valorifică patrimoniul agricol, gastronomic și documentar al regiunii. Programul este construit în jurul unor documente istorice autentice, aflate în colecțiile Muzeului Brukenthal și ale Arhivelor Naționale, care atestă măsurile adoptate în secolele XVIII–XIX privind înlocuirea culturilor de grâne cu plantații de cartofi, ca răspuns strategic la crizele alimentare ale epocii.

Un moment esențial al acestei pagini de istorie este acela că primii cartofi plantați experimental în Europa de Sud-Est au fost cultivați în grădinile Palatului Brukenthal din Avrig, la inițiativa guvernatorului Samuel von Brukenthal. Acesta a fost un vizionar al agriculturii moderne, care a susținut introducerea plantelor utile aduse din Europa de Vest. Prin această acțiune, Transilvania a fost conectată la rețelele de inovație agricolă europeană, iar cartoful a devenit un element central în asigurarea securității alimentare.

Astfel, sâmbătă, 30 august 2025, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, va fi lansată inițiativa culturală „Istoria cartofului în Transilvania”, care propune o incursiune în istoria agricolă, gastronomică și documentară a regiunii, evidențiind rolul esențial al cartofului în transformarea societății și alimentației europene.

Sibiul și împrejurimile pot deveni un reper cultural și turistic de toamnă, prin organizarea de expoziții tematice, festivaluri, evenimente culinare și educaționale dedicate cartofului – un aliment cu o poveste globală, dar cu rădăcini profunde în istoria locală. Cartoful devine astfel o punte între patrimoniul documentar, tradiția gastronomică și turismul sustenabil, cu potențial real de atracție pentru vizitatori din România și din întreaga Europă.

Vizitatorii vor avea ocazia să vadă primele documente istorice care au stat la baza cultivării cartofului în Transilvania, să participe la prezentări tematice și, nu în ultimul rând, să se bucure de degustări de specialități din cartofi – atât rețete tradiționale transilvănene, cât și preparate inspirate din bucătării internaționale, oferite de Pardon Café, membru al Historic Cafés Route din Sibiu.

Historic Cafés Route este o rută culturală certificată de Consiliul Europei, care promovează patrimoniul cultural, social și arhitectural al cafenelelor istorice din Europa. Aceste spații, amplasate adesea în clădiri cu valoare artistică și istorică, au fost de-a lungul timpului adevărate centre ale vieții intelectuale, locuri de întâlnire pentru artiști, scriitori, filosofi și lideri politici. Ruta are ca obiectiv conservarea memoriei acestor locuri și promovarea lor ca simboluri ale dialogului intercultural și ale identității europene.

Rutele culturale ale Consiliului Europei reprezintă un program emblematic, dedicat promovării patrimoniului comun al continentului european. Aceste rute pun în valoare diversitatea identităților naționale și regionale prin subiecte istorice majore, contribuind astfel la dialog intercultural, cooperare transnațională, educație culturală și turism responsabil. Tematicile abordate – de la moștenirea romană și influențele bizantine, la rutele comerciale medievale sau patrimoniul gastronomic – reflectă bogăția și complexitatea Europei.