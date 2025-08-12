Claudiu Târziu întreabă de ce a absentat România de la discuțiile de la Londra privind pacea în Ucraina

Claudiu Târziu întreabă de ce a absentat România de la discuțiile de...

176109 – 12082025 – Europarlamentarul Claudiu Târziu atrage atenția asupra unui ”nou eșec major al diplomației românești, după ce România a absentat de la întâlnirea dintre reprezentanții Ucrainei și aliații săi, găzduită lângă Londra de JD Vance și David Lammy”.

La negocieri au participat reprezentanți ai Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Finlandei, Poloniei și ai NATO, însă România a lipsit complet de la masa discuțiilor.

„Este inadmisibil ca, după un efort economic uriaș, care a pus în pericol agricultura și bugetul național pentru sprijinul acordat Kievului, România să se retragă singură din jocurile geopolitice care pregătesc pacea și reconstrucția Ucrainei. Lipsa noastră de la această întâlnire transmite un semnal de slăbiciune și lipsă de interes pentru viitorul regiunii și al propriei noastre securități”, a declarat Claudiu Târziu.

Acesta a subliniat că una dintre cauzele acestei absențe este „tranzacționarea funcției de Ministru al Afacerilor Externe la barbutul politic din coaliția de guvernare”, fapt care începe să producă efecte ireparabile pentru România.

În context, Târziu a criticat și comportamentul președintelui Nicușor Dan, care, în loc să reprezinte activ interesele României în cadrul acestor negocieri, a ales să efectueze o vizită privată în Republica Moldova, participând alături de Maia Sandu la evenimente mondene precum „Festivalul Lupilor”.

„România are nevoie de o politică externă coerentă, construită pe apărarea interesului național, nu pe jocuri de culise și absențe inexplicabile de la mesele unde se decide viitorul regiunii”, a adăugat Claudiu Târziu.

Europarlamentarul solicită guvernului să ofere explicații publice pentru absența României de la această întâlnire strategică și să prezinte un plan clar de implicare în procesul de pace și reconstrucție a Ucrainei, în beneficiul securității și economiei naționale.