Concluziile #RADR2025

176232 – 28082025 – Rolul activ al României în consolidarea securității regionale, accelerarea diplomației economice și avansarea demersurilor de aderare la OCDE au fost emele principale de pe agenda ediției din 2025 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR).

Sesiunile de lucru s-au desfășurat la Palatul Parlamentului, cu participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”. Dezbaterile au confirmat prioritățile României în consolidarea securității regionale, accelerarea diplomației economice și avansarea demersurilor de aderare la OCDE.

RADR 2025 a prilejuit dialoguri cu miniștri, oficiali români și străini, reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice, precum și ai mediului economic și academic.

De la nivelul administrației centrale a României au participat și au luat cuvântul, în sesiunea de deschidere, președintele Senatului, Mircea Abrudean, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a avut un dialog cu ambasadorii și consulii generali ai României, în cadrul unei sesiuni speciale.

În cadrul sesiunilor plenare de lucru, li s-au adresat șefilor de misiuni diplomatice și de oficii consulare invitați din străinătate precum:

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferință);

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi;

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski (în sistem videoconferință);

Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska (în sistem videoconferință);

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Ediția din acest an a inclus şi un mesaj video al ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Elina Valtonen, precum și participarea consilierului prezidențial Luminița Odobescu la sesiunea de lucru dedicată viitorului Uniunii Europene.

“Pe România te poți baza! România rămâne un partener predictibil și solidar, orientat către rezultate concrete pentru cetățeni și pentru comunitatea internațională”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. De asemenea, a subliniat că diplomația română are un rol decisiv în a transforma provocările ultimului deceniu în oportunități pentru România și pentru regiune.

Mesajele și rezultatele principale ale lucrărilor ediției 2025 au fost:

România – partener predictibil și de încredere. Mesajul central al RADR 2025 a reafirmat angajamentul României pentru stabilitate regională, cooperare europeană și transatlantică, precum și sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova.

Securitate și reziliență în vecinătatea noastră. Discuțiile din sesiunea dedicată „noii realități strategice” au subliniat necesitatea întăririi posturii de descurajare și apărare la Marea Neagră, a sprijinului cuprinzător pentru Ucraina și a avansării integrării europene a Republicii Moldova.

Coordonare regională și parteneriate. Consultările bilaterale România – R. Moldova au pus accent pe interconectări, proiecte de infrastructură critică și cooperare sectorială, inclusiv în domeniul afacerilor europene.

Diplomație economică pentru competitivitate. Participanții au evidențiat rolul misiunilor diplomatice în promovarea investițiilor și exporturilor, conectarea companiilor românești la lanțuri de valoare și facilitarea transferului de standarde OCDE în economie și administrație. Ținta de aderare la OCDE în 2026 a fost reconfirmată ca reper de lucru.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române constituie principalul forum de reflecție strategică al MAE, prin care sunt stabilite liniile de acțiune pentru rețeaua diplomatică și prioritățile de politică externă ale României.

RADR 2025 s-a desfășurat în perioada 25–26 august cu sesiuni tematice dedicate diplomației economice și OCDE, noii realități strategice regionale, viitorului Uniunii Europene și perspectivei unei Europe extinse, mai sigure și prospere. Sesiunile au fost moderate de secretarii de stat din cadrul MAE: Clara Staicu, Ana Tinca și Luca Niculescu.

În marja reuniunii au avut loc consultări bilaterale ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi. – sursa MAE