Conducerea restrânsă a PSD discută despre repoziționarea în Guvern

176100 – 11082025 – PSD se întâlnește astăzi în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

”În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului”, a explicat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile, mai spune Grindeanu.

Există și voci în partid care sunt nemulțumite că PSD nu se întrunește la nivel de Consiliu Național, adică într-un for nu cu 20 de membri, cum este acum, ci cu aproximativ 100 de membri, pentru ca deciziile să aibă și mai mare greutate.

Contantin Toma, primarul municipiului Buzău, atrage atenția că, pentru a-și păstra funcțiile, actuala conducere a PSD vrea să ”împingă” organizarea Congresului până în primăvara anului viitor. Luni dimineață, Toma a anunțat că se află în echipa lui Titus Corlățean, care a anunțat că va candida la președinția partidului. Toma speră, totuși, ca viitorul Congres să aibă loc, așa cum s-a discutat până acum, în toamna acestui an, întrucât lucrurile nu mai pot continua în același fel, PSD ajungând la 13% în sondajele de opinie, situație nemaiîntâlnită în istoria partidului. Un asemenea scor face ca liderii formațiunii să nu ia în calcul, sub nicio formă, ieșirea de la guvernare sau provocarea de alegeri anticipate. În opoziție, PSD alături de AUR nu ar face față pe scena politică, riscând preluarea de către partidul lui George Simion.

Anunțul făcut duminică seara de Titus Corlățean nu surprinde, având în vedere ultimele sale poziționări pe scena politică. El este un apropiat al lui Victor Ponta, ambii fiind aleși parlamentari de Dâmbovița, pe listele PSD. Ca și alți lideri ai partidului, Corlățean este nemulțumit de respectul acordat PSD de partidele de dreapta cu care se află la guvernare. Titus Corlățean și-a arătat nemulțumirea că PSD nu este consultat în privința deciziilor guvernamentale. De altfel, el a fost unul dintre cei care s-au opus intrării PSD în actuala formulă de guvernare.