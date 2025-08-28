Constanța trebuie să devină , prin acțiuni concrete, un hub internațional pentru reconstrucția Ucrainei

Constanța trebuie să devină , prin acțiuni concrete, un hub internațional pentru...

Portul Constanța și hub-urile logistice ale României pot sprijini reconstrucția Ucrainei. Este momentul ca Administrația Prezidențială să acționeze, organizând evenimente de cooperare regională și diplomatică, declară Deputat PNL de Constanța Marian Crușoveanu.

Acesta face referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora hub-urile logistice – Portul Constanța și Dunărea – au un rol strategic în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Aceste avantaje consolidează poziția României ca partener de încredere și deschid oportunități majore pentru aliați și investitori în perspectiva acestui efort internațional.

”Consider că aceste declarații trebuie urmate de acțiuni concrete din partea Administrației Prezidențiale, prin inițierea unei diplomații pro-active și organizarea, la Constanța, a unor evenimente economice, diplomatice și de cooperare regională.

Constanța are potențialul de a deveni un centru regional de dialog și cooperare, un spațiu de întâlnire pentru state, instituții internaționale și mediul de afaceri, unde pot fi puse bazele unor proiecte comune dedicate dezvoltării, stabilității și prosperității în regiunea Mării Negre”, mai spune deputatul, care subliniază și rolul esențial al Administrației Prezidențiale în impulsionarea acestor inițiative și în transformarea Constanței într-un hub internațional pentru reconstrucția Ucrainei.