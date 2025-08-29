Controale fiscale și vamale cu lavalieră

176247 – 29082025 – Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere publică, proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Între acestea, proiectul prevede și testări psihologice și de integritate pentru angajații ANAF și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), precum și utilizarea bodycam-urilor la controalele fiscale și vamale.

Proiectul propune „introducerea posibilității testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din ANAF, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de inspecție fiscală și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției".

Astfel, pentru menținerea în funcțiile publice de conducere din cadrul structurilor ANAF „devine imperios necesară deținerea/obținerea avizului psihologic și a avizului psihologic de integritate, emise de unități specializate autorizate de Colegiului Psihologilor din România, anual sau la solicitarea Agenției, ca parte a cerințelor de exercitare a funcției publice pentru aceste categorii”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul mai prevede introducerea unor obligații pentru funcționarii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Candidații la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din ONJN vor avea obligația de a prezenta două avize: evaluarea psihologică complexă și de integritate.

Testarea psihologică va fi făcută din 2 în 2 ani pentru toți funcționarii publici din cadrul instituției. Proiectul mai prevede posibilitatea efectuării unor evaluări suplimentare în situații justificate, în urma comportamentului necorespunzător la locul de muncă.