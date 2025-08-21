Cooperarea bilaterală în domeniul afacerilor interne cu Republica Bulgaria

176175 – 21082025 – Ieri, 20 august 2025, Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere, în format videoconferință, cu Daniel Mitov, ministrul de Interne al Republicii Bulgaria.

Întâlnirea de lucru, desfășurată la inițiativa ministrului Cătălin Predoiu, a avut ca principal subiect pe agendă tendințele migrației ilegale care implică cetățeni proveniți din Maroc și din Orientul Apropiat, ce vizează ruta Sud-Est Europeană și Balcanii de Vest pentru a pătrunde în Spațiul Schengen.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va continua cooperarea strânsă cu omologii bulgari pentru combaterea migrației ilegale și a grupurilor de crimă organizată care efectuează trafic de persoane prin desfășurarea de operațiuni comune, utilizarea de tehnologii avansate și optimizarea schimbului de date în timp real.

Un exemplu concret al eficienței acestui parteneriat îl constituie operațiunea desfășurată în cursul zilei de astăzi în zona orașului Cernavodă, soldată cu reținerea a 14 cetățeni pakistanezi care încercau să traverseze ilegal frontiera.

Operațiunile comune din ultimele luni au permis identificarea și monitorizarea zonelor de risc, destructurarea rețelelor de criminalitate organizată implicate în traficul de migranți, droguri și arme, și au contribuit direct la creșterea nivelului de siguranță pentru cetățenii ambelor state.

Discuțiile au inclus și tematici privind dezvoltarea programelor comune de instruire pentru personalul de frontieră, intensificarea schimbului de bune practici și extinderea utilizării tehnologiilor moderne de supraveghere și analiză a riscurilor.

Cei doi oficiali au trecut în revistă progresele înregistrate în cooperarea operativă, întemeiată pe un cadru juridic extins și pe activități comune intensificate în teren.

A fost reconfirmat angajamentul comun ferm pentru aprofundarea cooperării, prin schimburi operative de informații, misiuni comune și acțiuni coordonate de combatere a fenomenelor infracționale transfrontaliere.