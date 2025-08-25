CURS: Bucureștenii nu vor să-și aleagă primarul general în acest an

Dacă ar fi alegeri, Daniel Băluță ar obține 24%, iar Cătălin Drulă – 20%

176204 – 25082025 – Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, ar fi votat de 24% dintre bucureșteni dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, arată un sondaj realizat de CURS între 12 și 22 august. Pe locul al doilea s-ar situa potențialul candidat al USR, Cătălin Drulă, cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar obține câte 11%.

În preferințele electoratului urmează Anca Alexandrescu – candidat independent (9%), Mihai Enache – AUR (6%), Diana Șoșoacă – S.O.S. România (5%), Vlad Gheorghe – DREPT (3%) și Ana Ciceală – SENS (3%).

Sondajul CURS arată și rezultatele unor alegeri locale anticipate pentru Consiliul General al Capitalei, deși nu este cazul. Astfel, pe primul loc s-ar situa USR (fără PMP și Forța Dreptei) – 24%, urmată de PSD – 21% și AUR – 18%. PNL ar obține 14%, POT – 7%, PUSL – 6%, S.O.S. România – 5%, iar REPER – 4%.

La alegerile de anul trecut, cele mai multe voturi pentru CGMB au fost onținute de Alianța Dreapta Unită (USR, PMP și Forța Dreptei) – 27,61%, urmată de PSD – 26,56%, PNL – 12,6%, PUSL – 9,38%, AUR – 8,17% și REPER – 7,19%. În sondajul actual realizat de CURS, singurele formațiuni care au crescut sun PNL (+1,4%) și AUR (+9,83%).

Așadar, din sondaj a dispărut din preferințele electoratului bucureștean formațiunea condusă de Dacian Cioloș (REPER), care nu aro bine niciun mandat de consilier general.

60% dintre bucureșteni consider că orașul are o direcție greșită

Sondajul mai arată că 60% dintre bucureșteni cred că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 33% apreciază că direcția este bună.

În privința organizării unor noi alegeri pentru primăria generală, aproape jumătate dintre respondenți (47%) cred că acestea ar trebui programate în 2026, din cauza lipsei banilor. Doar 24% dintre bucureșteni ar vrea alegeri cât mai repede, iar 26% consideră că interimatul poate continua.

Printre problemele prioritare semnalate de bucureșteni se numără traficul și aglomerația (17%), nivelul de trai (17%), curățenia (16%), poluarea (14%), dar și sănătatea și spitalele (10%). Bucureștenii nu par interesați de transportul în comun și de parcări, desi acestea sunt probleme cu care se confruntă î mod current.

La nivel național, 77% dintre cei chestionați sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Se pregătește candidatura lui Simion?

Printre personalitățile politice care se bucură de încrederea bucureștenilor, președintele Nicușor Dan rămâne pe primul loc, cu 43%. Fostul primar general al Capitalei este însă în scădere comparative cu anul trecut, când a fost votat de 48,3% dintre bucureșteni.

La nivel de încredere, președintele este urmat de primarul Sectorului 4 – Daniel Băluță (30%), Cristian Popescu Piedone și George Simion – câte 27%, Ciprian Ciucu – primarul Sectorului 6, Vlad Popescu Piedone – primarul Sectorului 5 și Robert Negoiță – primarul Sectorului 3 – cu câte 25%, Rareș Hopincă – primarul Sectorului 2, Anca Alexandrescu – journalist și Cătălin Drulă – deputat USR – cu câte 23%.

Premierul Ilie Bolojan este cotat cu 20% din încrederea bucureștenilor.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri față în față, și are o marjă de eroare de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.