Decizii CNA

176221 – 27082025 – Întrunit în ședința publică din data de 26 august 2025, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale audiovizuale identificate pe:

Facebook

– Stiri Klumea – fragment dintr-o declarație ce pare a fi susținută de premierul Ilie Bolojan, cu privire la intrarea României în conflictul ruso-ucrainean. Mesaj suprapus: „BOLOVAN ANUNTA INTRAREA IN RAZBOI”;

– MediCove – material video care prezintă o pseudo știre realizată cu ajutorul AI, utilizându-se sigla ȘTIRILE PRO TV, precum și imaginea lui Florin Piersic și a lui Leon Dănăilă, pentru promovarea unei așa-zise „formule de cremă, care, în doar 3 zile, elimină complet durerea”;

– Valentin Mihai Bandy – reel cu titlul „Militari rezerviști chemați la unități”;

– Romy Romy – reel cu titlul „O știre pe care nu o veți auzi curând la TV. se ține ascunsă pentru a nu crea panică”, iar în conținut afirmatii precum: „China îngenunchează SUA în doar câteva minute fără să tragă un glonț. La trei patruzeci și patru dimineața, s-a întâmplat de neconceput. Statele Unite au dispărut digital de pe hartă în mai puțin de șapte minute”;

– Diaspora România Internațional – material în care este prezentat președintele României, Nicușor Dan, transmițând un mesaj participanților la un protest de stradă;

– Juliana Vraciu – în cuprinsul materialului se fac afirmații precum: „Poate că nu știați asta, dar există o cursă către zero, adică o cursă către nimic. Race to 0 se numește. În această cursă către nimic s-au înscris peste 1100 de orașe mari ale lumii, inclusiv mai multe orașe orășele din România, de exemplu, Cluj. Printre țintele acestei curse către nimic de atins până în 2040 sunt, țineți-vă bine, zero consum de carne, zero consum de lapte, zero mașini personale, maxim trei rânduri de haine per persoană pe an, maxim o cursă cu avionul o dată la 3 ani”;

– Mișcarea de Eliberare – trei materiale în care Diana Iovanovici Șoșoacă lansează diverse afirmații: i) compania Hidroelectrica ar fi fost vândută către o societate franceză; ii) din spațiul aerian al României ar fi fost lansate rachete către Iran; iii) Ursula von der Leyen ar fi semnat un presupus acord prin care toți bărbații din Uniunea Europeană cu vârste între 18 și 40 de ani ar urma să fie trimiși pe front în Ucraina;

– George Silviu – reel cu titlul „E full aeroportul din Chișinău cu evrei, și uitați-vă cîtă credință au că se roagă oriunde!”. În acest caz, Consiliul a reținut și încalcarea prevederilor art. 51 alin. (2) din Codul audiovizualului.

– Mitran Dan Marius – imagini de arhiva cu textul suprapus „Ceaușescu a știut de pericolul UE. Un patriot trădat de cei au distrus România”;

– Best of Dacia – reel conținând o descriere a perioadei comuniste din România, cu textul titrat: „Ce avem astăzi dacă atunci a fost greu că aveam casă și servici”.

Facebook – alte încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, profilurile:

– Princess Casino – Paul Nicolau (Pescobar) face unele mențiuni privind modul de câștigare a unui automobil de lux, fără a respecta prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi în jurisdicţia României care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziţie numai într-un mod care să asigure că, în mod normal, minorii nu le vor auzi sau vedea. Printre măsurile respective se pot număra selectarea orei de difuzare, instrumente de verificare a vârstei sau alte măsuri tehnice. Acestea trebuie să fie proporţionale cu potenţialele efecte negative ale programului. Conţinutul cel mai dăunător, cum ar fi violenţa nejustificată şi pornografia, face obiectul celor mai stricte măsuri”;

– Diaspora România Internațional – reel cu titrări precum: „Toată România cere demisia lui Dan Nicușor!!!” – încalcă prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) din Legea audiovizualului.

TikTok – pe profilurile eminescu291, adriangheciu1, florina207, Garofita Aurelia Mora – materiale referitoare la faptul ca apa din lacul Vidraru ar fi secată/vândută în Franța;

TikTok, profilul sangelevoinicului66 (Sângele Voinicului) – material cu titlul „Sionismul și Iudaismul”, încalcă dispozițiile art. 51 alin. (2) din Decizia CNA nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual;

YouTube, profilul Miron Manega – material cu o durată de 3 ore 33 minute, cu descrierea „Hiperfresca invadării și cotropirii României de către evrei”, emisiunea „Dincolo de orizont” din 24.10.2023 de la DIS TV, moderată de Calistrat Atudorei. Titlul ediției: „Cum ne-a fost măsluită istoria”. Sunt încălcate dispozițiile art. 51 alin. (2) din Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

X, profilul Daily România – materialul cu titlul „Zilele Rezistenței Anticomuniste 20 iulie 2025 Imnul Legionarilor Căzuți”, încalcă dispozițiile art. 52 alin. (1) din Decizia CNA nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

Instagram, profilul puicavasyle – imagini cu textul suprapus „Bravo bă ajutați Ucraina”, încalcă dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.