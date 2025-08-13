Declarație comună privind situația umanitară din Gaza. România nu se află printre semnatari

176117 – 13082025 – Suferința umanitară din Gaza a atins niveluri de neimaginat. Foametea se desfășoară în fața ochilor noștri. Este nevoie de o acțiune urgentă pentru a opri și inversa înfometarea. Spațiul umanitar trebuie protejat, iar ajutorul nu trebuie politizat niciodată, se arată într-un apel comun semnat de miniștrii de externe din 27 de state din întreaga lume (Australia, Belgia, Canada, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

Ministrul român de Externe nu s-a alăturat, deocamdată, apelului umanitar, deși subiectul s-a aflat pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Externe (CAE) informal care a avut loc în sistem de videoconferință în urmă cu două zile.

”Din cauza noilor cerințe restrictive de înregistrare, ONG -urile internaționale esențiale pot fi obligate să părăsească de urgență zona, ceea ce ar agrava, și mai mul, situația umanitară. Solicităm guvernului Israelului să ofere autorizație pentru toate transporturile internaționale de ajutor ONG-uri și să permită actorilor umanitari esențiali să funcționeze. Trebuie luate măsuri imediate, permanente și concrete pentru a facilita accesul sigur, la scară largă pentru ONG-urile internaționale și partenerii umanitari internaționali. Toate trecerile și rutele trebuie utilizate pentru a permite o acordarea de ajutor umanitar în Gaza, inclusiv alimente, consumabile de nutriție, adăpost, combustibil, apă curată, medicamente și echipamente medicale. Forța letală nu trebuie utilizată pe site-urile de distribuție, iar civilii, lucrătorii umanitari și cei medicali trebuie protejați. Suntem recunoscători SUA, Qatar și Egipt pentru eforturile lor de a face eforturi pentru încetarea focului și de a realiza pacea. Avem nevoie de o încetare a focului care să pună capăt războiului, pentru ca ostaticii să fie eliberați”, se arată în declarația comună, semnată inclusiv de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate al UE și președinte al Consiliului Afaceri Externe.