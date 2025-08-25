Deepfake-urile, din ce în ce mai greu de detectat

176206 – 25082025 – Tehnologia deepfake permite crearea de videoclipuri sau înregistrări audio false, dar extrem de convingătoare, în care persoane reale par să spună sau să facă lucruri pe care, în realitate, nu le-au spus sau făcut niciodată, reamințește DNSC.

Aceste falsuri sunt din ce în ce mai greu de detectat și pot fi folosite în scopuri periculoase: manipulare, fraudă, șantaj, dezinformare sau compromiterea reputației unor persoane sau organizații.

Cum te protejezi de conținutul deepfake:

Verifică întotdeauna sursa materialului video sau audio.

Fii atent la detalii: voce robotică, expresii faciale nenaturale, mișcări rigide sau fundaluri distorsionate.

Nu distribui conținut viral înainte de a verifica autenticitatea acestuia.

Urmărește doar surse oficiale și de încredere.

Raportează materialele suspecte către platformele sociale sau autorități.

Într-o lume digitală în care realul și irealul se suprapun tot mai des, informarea și vigilența sunt cele mai bune forme de protecție.