Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a specializat 2.150 de experți în dezvoltare durabilă din administrația publică

176255 – 30082025 – Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) anunță finalizarea unuia dintre cele mai ambițioase programe de formare profesională din administrația publică românească. 2.150 de funcționari publici și personal contractual din întreaga țară au fost calificați ca experți în dezvoltare durabilă și vor fi incluși într-o rețea națională dedicată implementării Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României.

Acest obiectiv este parte a Țintei 415 din PNRR – SGG – Reforma 2, Componenta 14 „Buna Guvernanță” și reprezintă un model de bună practică apreciat la nivel internațional, inclusiv de către ONU, care a subliniat într-un comunicat oficial importanța introducerii acestei noi profesii în sectorul public din România, țara noastră devenind astfel un model la nivel mondial, prin dezvoltarea și introducerea unei profesii publice dedicate sustenabilității.

Absolvenții cursului postuniversitar vor fi promotori ai dezvoltării durabile în instituțiile publice, vor susține transformarea profundă și sustenabilă și vor contribui la modernizarea administrației, la tranziția verde și la coeziunea socială.

Programul de formare, organizat în parteneriat cu Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București în consorțiu cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați, s-a desfășurat în perioada aprilie – septembrie 2025, totalizând un număr de 220 de ore de pregătire teoretică și practică. Cursurile s-au axat pe soluții inovatoare, bune practici europene și dezvoltarea de competențe, astfel încât țara noastră să răspundă provocărilor globale din domeniul dezvoltării durabile și cerințelor de sustenabilitate la nivel European

Rețeaua profesională se va consolida pe măsură ce absolvenții vor fi implicați în proiecte strategice și în mecanisme de monitorizare și evaluare a progresului național. De asemenea, prin planuri și strategii instituționale aliniate la Agenda 2030, vor promova sustenabilitatea la nivel local și regional și vor contribui la evaluarea impactului deciziilor administrative asupra mediului, economiei și coeziunii sociale.