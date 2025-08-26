176215 – 26082025 – Cum arată un cuvânt atunci când devine desen? Cum se transformă vibrația lui din sunet în univers vizual? Aceasta este provocarea pe care Institutul Cultural Român o adresează, începând cu data de 29 august 2025, publicului care va vizita în perioada 29 august – 25 septembrie 2025 (de luni până sâmbătă, între orele 10:30 și 17:00) expoziția Imaginea cuvântului – Desenând limba română.

Expoziția va reuni lucrări membrilor Asociației Clubul Ilustratorilor (Adela Maria Calistru, Adela Silvan, Andreea Constantin Moise, Andreea Stemate, Bianca Tulea, Cristiana Radu, Delia Zahareanu, Doina Teodoru Roșu, Emi Balint, Eugenia Ilieș Taylor, Gabi Toma, Irina Dobrescu, Lavinia-Mădălina Lucșoreanu, Oana Ispir, Raluca Burcă, Smarandache Anca, Stela Lie).

Curatoriată de Andreea Constantin Moise, expoziția oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi universul vizual al limbii române, fiind în același timp o experiență artistică și educațională. Intrarea este liberă.

Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită în România pe 31 august, dar și în Republica Moldova și în comunitățile de români din afara granițelor, și propune o întâlnire între literatură și ilustrația contemporană, explorând limba română nu doar ca mijloc de comunicare, ci ca izvor de imagini, poezie și identitate.

Proiectul pune în valoare limba română dintr-o perspectivă vizuală, evidențiind ilustrația de carte ca formă artistică ce îmbogățește experiența lecturii și apropie publicul tânăr și adult de literatura română.

Structura expoziției este gândită în două direcții complementare. Prima secțiune este dedicată ilustrației de carte și reunește lucrări originale inspirate de texte literare românești, expuse alături de fragmentele care le-au generat. A doua secțiune aduce în fața vizitatorilor lucrări de grafică modernă, autonome, ce reflectă într-o manieră poetică sau conceptuală tema „cuvântului”.

Conceptul curatorial propune o dublă perspectivă artistică. Pe de o parte, ilustrația de carte – caldă, narativă, familiară – evocă universul lecturii ca teritoriu de formare culturală și afectivă. Pe de altă parte, grafica de autor – abstractă, conceptuală – explorează profunzimile limbajului, transpunând teme precum identitatea, memoria urbană sau spațiul interior. Această alăturare „în oglindă” creează un contrast fertil între forma clasică a imaginii și expresia liberă a artei contemporane. În acest cadru, limba română, prin bogăția și expresivitatea sa, conturează lumea imaginată a autorului: descrie personaje, creează emoții, construiește peisaje și dă sens întâmplărilor. Ilustrațiile vin să completeze această lume, transformând cuvintele în imagini vizibile, vii și palpabile, care nu doar însoțesc textul, ci îl întregesc, oferindu-i culoare, formă și atmosferă.