Diaconescu ”drege busuiocul”

176252 – 29082025 – Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Cristian Diaconescu, încearcă, din nou, să ”nuanțeze” declarația publică a ministrului de Externe Oana Țoiu, referitoare la eliminarea României din Programul Visa Waiver (PVW).

Oana Țoiu a spus într-un interviu că între decizia Bucureștiului de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 și decizia Washingtonului de eliminare a României din PVW al SUA există o legătură de tip cauză-efect.

Diacunescu a ieșit la Antena 3 să explice, din nou, că decizia excluderii României din programul Visa Waiver, care permite călătoria în SUA fără viză, nu a fost luată pentru „a pedepsi” țara noastră.

„Este vorba de o reconsiderare în ceea ce privește aspectele care țin de migrație, azil, e o politică americană ceva mai drastică din acest punct de vedere. Este ceea ce știu eu, nu am niciun semnal în legătură cu ideea de a pedepsi România”, a afirmat Diaconescu.

Acesta a precizat că are toată încrederea că Ministerul de Externe este bine ancorat în negocierile cu SUA pentru includerea în program.

„Ceea ce este extrem de important este ca o reconsiderare pozitivă în legătură cu programul Visa Waiver să aibă loc cât mai rapid, nu numai în ceea ce privește o confirmare a intereselor noastre, dar și pentru a asigura o decizie care, odată luată, să nu mai poată fi pusă în discuție în diverse circumstanțe și contexte”, a mai spus Diaconescu.

Potrivit acestuia, au existat întrebări venite de la Washington, dar aceste au fost „în sens pozitiv”.

„În legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimile cinci-șase luni, da, au existat clarificări, cum au existat și în relația cu partenerii europeni. Fără doar și poate da, au existat întrebări, dar în sens constructiv, în sens pozitiv și etapa este depășită”, a explicat consilierul prezidențial.

După afirmațiile Oanei Țoiu, și ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, a contrazis-o în legătură cu programul Visa Waiver și anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024.

SUA au anunțat excluderea României din programul Visa Waiver pe data de 2 mai 2025, după ce inițial fusese acceptată pentru includere în ianuarie 2025, implementarea fiind suspendată în martie, ca urmare a unui control de securitate.

În SUA, odată cu revenirea la putere a președintelui Donald Trump, politica de migrațiune și azil a fost drastic modificată.