Din administrația locală trebuie să dispară 40.000 de posturi. Nu vor avea de suferit instituțiile unde schema este incompletă

176108 – 12082025 – Dacă vor fi aplicate, măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat, la Antena 3 CNN, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

El a răspuns astfel la o întrebare despre măsurile cuprinse în proiectul privind reforma administraţiei locale, care vizează reduceri de personal.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar al acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke.

De exemplu, primăriile care în prezent au toate posturile ocupate vor trebui să facă disponibilizări de personal, a explicat ministrul. Mai puțin afectați vor fi instituțiile a căror organigramă nu este completă.