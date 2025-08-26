Discuții colegiale, fără rezultat

176211 – 26082025 – Coaliția de guvernare s-a reunit, luni seară, în format complet, după ce PSD a revenit la masa discuțiilor. Din partea PSD au fost prezenți Sorin Grindeanu (președinte interimar), Ionuț Pucheanu (vicepreședinte și primar al Galațiului), Gheorghe Șoldan (președintele CJ Suceava), Marian Neacșu (vicepremier), iar din partea PNL – premierul Ilie Bolojan, Alexandru Nazare (ministrul Finanțelor), Ciprian Ciucu (prim-vicepreședinte și primar al Sectorului 6), iar de la USR Radu Miruță (ministrul Economiei). UDMR a fost reprezentată de președintele Kelemen Hunor, Tanczos Barna (vicepremier) și Cseke Attila (ministrul Dezvoltării).

Întâlnirea a început după 17:30 și s-a încheiat târziu, în jurul orei 21:50, fără un anunț oficial privind o decizie concretă, scrie spotmedia.ro.

Potrivit Digi24, discuțiile vor fi reluate astăzi, în a doua parte a zilei.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a precizat la B1TV că problema asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pentru al doilea Pachet de măsuri privind reducerea deficitului bugetar excesiv rămâne în discuție.

Ciucu a lăudat însă atmosfera de lucru din coaliție, subliniind că aceasta este „colegială și bazată pe respect reciproc”, în contrast cu perioada în care Marcel Ciolacu era premier: „Se ascultă unii pe alții, se aduc argumente, sunt discuții tehnice. Nu mai e ca pe vremea lui Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Apreciez că încă nu au ieșit știri pe surse din ședință”.

Surse din coaliție spun că temele de discuție vor fi aprofundate marți, iar o decizie privind pachetul fiscal ar putea veni cel mai devreme la finalul acestei săptămâni.

Au avut loc discuții și despre alegerile parțiale pentru București. Grindeanu a spus că o candidatură comună din partea PNL și USR ar izola PSD și ar putea duce chiar la ruperea coaliției. Numai că, același Grindeanu atenționa recent că nu trebuie repetată situația de anul trecut când a existat un candidat comun PSD-PNL, dat la o parte în cele din urmă din cauza orgoliilor.

După ce coaliția nu a reușit să ajungă la un consens privind organizarea alegerilor pentru primarul general al Capitalei, potențialul candidat al USR, Cătălin Drulă, a ieșit public cu atacuri la adresa PSD, acuzând-l că îndeamnă la nerespectarea legii prin neorganizarea rapidă a scrutinului. Asta în ciuda faptului că unul din dondajele date publicității indică faptul că bucureștenii nu vor alegeri în acest an. Se spune că acest sondaj, realizat de CURS, a fost comandat de PSD, deși social-democrații au respins această afirmație.