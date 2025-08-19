DNSC: Atenție! Continuă „campania guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

176154 – 19082025 – Circulă o tentativă de fraudă online care pretinde a fi o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național), prin care utilizatorii ar putea revendica gratuit unul dintre trei modele de laptopuri, achitând doar o taxă de transport.

În realitate, site-ul folosit este unul fals (așa cum se poate observa din denumirea domeniului: lap-form[.]quest) iar după introducerea datelor personale și bancare, acestea ajung în posesia atacatorilor.

Cum funcționează capcană?

Victimele sunt convinse să completeze un formular cu date personale și bancare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei pentru plata transportului presupusului laptop). Ulterior, din cont pot fi retrase sume mai mari, iar datele financiare pot fi folosite în alte fraude.

Cum te protejezi?

Verifică mereu dacă există o astfel de campanie accesând canalele de comunicare oficiale ale companiei în numele căruia s-a lansat oferta sau promoția.

Fii atent la adresele web – campaniile false folosesc adesea domenii ce imită pe cele oficiale. Nu te grăbi!

Nu introduce date sensibile, mai ales date financiare pentru „taxe de transport” la oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

Protejează-ți datele și raportează imediat orice suspeciune de fraudă către autorități.